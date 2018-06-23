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Як правильно вибирати морозиво: поради експертів

STYLERКраса і здоров'я        23.06.2018 - 18:50
Ілюстративне фото (pixabay)
Ілюстративне фото (pixabay)

Ціна морозива не завжди запорука його якості

Експерти розповіли про те, як правильно вибирати самі улюблені літні ласощі і при цьому не отруїтися. Про це пише "Сьогодні".

Фахівці рекомендують звертати увагу в першу чергу не на ціну продукту, а на його склад, а також цілісність упаковки. Саме порвана або зіпсована упаковка може стати причиною того, що морозиво може перетворитися на отруту.

"Вода, яка стоїть з залишками морозива, однозначно є сприятливим середовищем для розвитку мікроорганізмів, потрапляючи туди просто з повітря", – відзначають фахівці.

Ще один чинник, який істотно впливає на якість продукції – це умови транспортування і правильне зберігання.

Якщо в холодильних камерах в супермаркетах морозиво виглядає деформованим, пом'ятим – то можна запідозрити неналежне зберігання.

Склад морозива може бути різним. В Україні є три державних стандарта.

4733 – морозиво з молочними жирами

4734 – плодово-ягідне морозиво

4745 – морозиво, що містить рослинні жири

Найкориснішим, звичайно ж, вважається 4733 – це продукт, який містить молочні жири.

Звичайне морозиво зберігається не більше 10-12 місяців, але зараз на ринку з'явилися упаковки, термін реалізації яких – до двох років.

Найкраще морозиво, це те, що містить пломбір або вершкове морозиво. Комбінований продукт – гірше, так як в його склад може входити пальмове молоко або кокосове масло.

Крім того, експерти не рекомендують купувати дешеве морозиво, так як в ньому немає натуральних продуктів, а є тільки пальмова олія замість молока, ароматизатори, стабілізатори смаку і хімічні домішки.

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Теги: здоров'я, здоровая еда, эксперты
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