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Женщинам полезно просыпаться рано: ученые объяснили почему

STYLERКрасота и Здоровье        22.06.2018 - 23:55
Иллюстративное фото (pixabay)
Иллюстративное фото (pixabay)

Жаворонком быть полезнее, чем совой

Американские ученые доказали, что раннее пробуждение для женщин снижает риск опасного заболевания. Свои доказательства исследователи опубликовали в Journal of Psychiatric Research.

Американские ученые из Колорадского университета в Боулдере провели исследование, в результате которого они установили связь между ранним подъемом у женщин и психическими расстройствами.

В исследовании принимало участие 32 тысячи женщин. Исследователи изучали их хронотип – характер суточной активности. Кроме того, учитывались такие факторы, как наличие или отсутствие вредных привычек, уровень удовлетворения жизнью и другие факторы.

Оказывается, те женщины, которые привыкли просыпаться рано, намного реже страдали различными психическими расстройствами, в том числе и депрессией. А у сов, которые просыпаются позже, риск возникновения депрессии оказался на 27% выше.

Таким образом, эксперты установили, что хронотип человека влияет на его психическое здоровье.

Исследователи убеждены, что такой показатель связан с тем количеством дневного света, который получает человек.

Они отметили, что результаты этого исследования не свидетельствуют о том, что совы обязательно будут страдать депрессией, но тем не менее, именно те женщины, которые позже засыпают и позже просыпаются, будут иметь большую склонность к депрессивным состояниям.

Депрессия - это заболевание, при котором человек длительное время (не менее двух недель) чувствует себя подавленно, теряет интерес к занятиям, которые раньше приносили удовольствие, а также не может делать повседневные дела.

Кстати, ученые объяснили, почему мужчины живут меньше женщин.

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Теги: здоровье, сон, ученые
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