Жінкам корисно прокидатися рано: вчені пояснили чому

Жайворонком бути корисніше, ніж совою

Американські учені довели, що раннє пробудження для жінок знижує ризик небезпечного захворювання. Свої докази дослідники опублікували в Journal of Psychiatric Research.

Американські вчені з Колорадського університету в Боулдері провели дослідження, в результаті якого вони встановили зв'язок між раннім підйомом у жінок і психічними розладами.

У дослідженні брало участь 32 тисячі жінок. Дослідники вивчали їх хронотип – характер добової активності. Крім того, враховувалися такі фактори, як наявність або відсутність шкідливих звичок, рівень задоволення життям і інші фактори.

Виявляється, ті жінки, які звикли прокидатися рано, набагато рідше страждали різними психічними розладами, в тому числі і депресією. А у сов, які прокидаються пізніше, ризик виникнення депресії виявився на 27% вище.

Таким чином, експерти встановили, що хронотип людини впливає на її психічне здоров'я.

Дослідники переконані, що такий показник пов'язаний з тим, яку кількість денного світла отримує людина.

Вони відзначили, що результати цього дослідження не свідчать про те, що сови обов'язково будуть страждати депресією, але тим не менш, саме ті жінки, які пізніше засинають і прокидаються пізніше, будуть мати більшу схильність до депресивних станів.

Депресія - це захворювання, при якому людина тривалий час (не менше двох тижнів) відчуває себе пригнічено, втрачає інтерес до занять, які раніше приносили задоволення, а також не може робити повсякденні справи.

До речі, вчені пояснили, чому чоловіки живуть менше за жінок.

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