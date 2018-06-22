Ученые объяснили, почему мужчины живут меньше женщин

Исследователи решили объяснить факт, который давно заметили в обществе

Ученые из Швейцарии рассказали, по какой причине продолжительность жизни женщин заметно превышает продолжительность жизни мужчин. Об этом пишет Independent.

Согласно данным мировой статистики, средняя разница между продолжительностью жизни между мужчиной и женщиной может достигать 10 лет.

По мнению ученых, эта разница не обусловлена некими социальными и экономическими явлениями в государстве.

Ключевой фактор – это биологические особенности женского и мужского организма.

Выяснилось, что причиной этого является Y-хромосома, проблемы с которой увеличивают риски появления онкологических заболеваний и других тяжелых патологий.

Исследователи установили, что организм женщины отличается высокой жизнестойкостью, чем организм мужчины.

"Я совершенно уверен, - говорит Ларс Форсберг, адъюнкт-профессор медицинской генетики Университета Уппсалы в Швеции, - что потеря Y-хромосомы с возрастом объясняет очень большую долю увеличения смертности среди мужчин по сравнению с женщинами".

Ранее научное исследование доказало, что богачи живут дольше бедняков. Ученые просчитали, что разница в продолжительности жизни составила 10 лет.

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