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Вчені пояснили, чому чоловіки живуть менше за жінок

STYLERLIFE        22.06.2018 - 22:58
Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Дослідники вирішили пояснити факт, який давно помітили у суспільстві

Учені зі Швейцарії розповіли, з якої причини тривалість життя жінок помітно перевищує тривалість життя чоловіків. Про це пише Independent.

Згідно з даними світової статистики, середня різниця між тривалістю життя між чоловіком і жінкою може досягати 10 років.

На думку вчених, ця різниця не обумовлена якимись соціальними та економічними явищами в державі.

Ключовий фактор – це біологічні особливості жіночого і чоловічого організму.

З'ясувалося, що причиною цього є Y-хромосома, проблеми з якої збільшують ризики появи онкологічних захворювань та інших важких патологій.

Дослідники встановили, що організм жінки відрізняється високою життєздатністю, ніж організм чоловіка.

"Я абсолютно впевнений, - каже Ларс Форсберг, ад'юнкт-професор медичної генетики Університету Уппсали у Швеції, - що втрата Y-хромосоми з віком пояснює дуже велику частку збільшення смертності серед чоловіків у порівнянні з жінками".

Раніше наукове дослідження довело, що багатії живуть довше бідняків. Вчені прорахували, що різниця в тривалості життя склала 10 років.

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Теги: вчені, мужчины, женщины
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