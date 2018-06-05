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"Первое - это иллюзии": известный психолог рассказал, от чего зависят счастливые отношения

STYLERКрасота и Здоровье        05.06.2018 - 11:01
Отношения (фото: pixabay.com)
Отношения (фото: pixabay.com)

Специалист дал важный совет парам

Известный психолог Михаил Лабковский рассказал, от чего зависят счастливые отношения, а также о том, почему одним людям удается сохранить брак на всю жизнь (или хотя бы на долгие годы), а другим - нет.

"Первое - это иллюзии. В моем кабинете было не меньше сотни женщин, которые были твердо убеждены, что при каком-то "особом" обращении их муж измениться. Что можно из взрослого человека слепить, как из пластилина, своего "героя". На самом деле это приводит не только к разочарованию саму женщину, но и психологически бьет по мужчине", - написал он в своем Instagram-аккаунте. 

"Когда человека пытаются "переделать", "усовершенствовать", у него создается впечатление, что его просто не любят (и это, кстати, правда). Он начинает в этот момент осознавать, что все его качества, с которыми он родился, просто не катят. И эта потребность людей поломать партнера "под себя" становиться, как правило, и причиной развода. Потому, что один понимает, что второй не изменится. А тот, второй понимает, что он, такой, какой он есть, никому и не нужен", - добавил Лабковский.

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Кстати, психолог объяснил, возможны ли искренние отношения между героями реалити-шоу.

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Теги: отношения
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