Любовь на реалити-шоу: психолог объяснил, возможны ли искренние отношения между героями

Эксперт в психологии отношениях Ярослав Самойлов высказал свое мнение

На днях в Украине завершился восьмой сезон реалити-шоу Холостяк. Телезрители три месяца наблюдали за борьбой девушек за сердце главного героя. И подобные шоу очень популярны по всему миру. Зачастую отношения после проекта заканчиваются. Есть только единичные примеры сложившихся пар. Почему так происходит и что может быть причиной разрыва - в материале Styler.

Мы обратились к известному эксперту в психологии отношений Ярославу Самойлову за комментарием. За годы практики он помог более 10 000 женщин встретить достойных мужчин, построить гармоничные отношения и вернуть любовь и понимание в семьи, которые были на грани развода.

Ярослав, как думаете, почему герои влюбляются друг в друга в шоу, а после его окончания (либо же спустя какое-то время) пары распадаются?

Ну очевидно же - люди расстаются, когда друг без друга им лучше, чем вдвоем. Те, кому хорошо вместе, не расстаются. А вообще - уже в который раз замечаю: участницы во многом не готовы к нормальным отношениям.

Отношения - это про взаимодействие и развитие двух личностей в паре, про умение говорить на одном языке. Это навык, который необходимо развивать каждому, а участницам собственное эго лень побороть. О чем тут может идти речь?

Возможны ли настоящие (искренние) отношения на реалити-шоу?

Любое взаимодействие мужчины и женщины - слово, взгляд, жест - уже определенное отношение.

И неважно, где это происходит и как: в метро или на реалити-шоу. Важно - перейдет ли один формат отношений в другой? Повысится ли их уровень?

Гармоничным отношениям нужны мужчина и женщина, а не место и ситуация.

Иллюстративное фото (pixabay.com/pixel2013)

Насколько можно верить тому, что показывают на экране? Понятно, что любое шоу - это постановка и сценарий, но ведь участники по-настоящему плачут, переживают.

Смотрите, есть Ярослав - человек и Ярослав - эксперт психологии отношений.

Как человек, я просто не смотрю реалити - у меня нет на это времени, у меня другой круг интересов. Как эксперт - я держу руку на пульсе и наблюдаю, что и как происходит.

Без сценария - не может быть шоу, а шоу не существует без эмоций. А там они самые реальные: конфликты, влюбленности, разочарования - вот это настоящее, а значит - главное.

Некоторые эксперты утверждают, что подобные реалити-шоу разрушают личность человека, психологическую стабильность. О каких отношениях вообще может идти речь? Вы разделяете это мнение?

Я думаю это утрировано, люди там участвуют осознанно и за себя ответственно.

Если человек адекватная личность УЖЕ - ничего ее не разрушит, если нет - хуже не будет. Если говорить о личности участников.

Что касается зрителя: формат “Холостяка” дает уникальный шанс - работа над ошибками, до того как ты их совершишь.

Вот, где реально можно просмотреть практически все возможные варианты развития отношений, коммуникации мужчины и женщины, соблазнения и поведения, которые либо убьют перспективу, либо дадут начало серьезным отношениям.

Иллюстративное фото (pixabay.com/PhotoMIX-Company)

Любовь и влюбленность - в чем ключевое различие и опасность?

Влюбленность - это гормоны, очарование. Партнер идеален, мир тоже.

По факту, в этом нет ничего реального. У любого положительного качества есть обратная сторона, как у медали. Если человек целеустремленный, это может обернуться трудоголизмом и тому подобное.

Когда мы любим, проходит вот это слепое очарование. Обычно женщина думает, что ее мужчина - тот, в котором она что-то почувствовала. Влюбленность - только начало.

Любовь - когда тебе с человеком хорошо даже после пяти, двадцати лет вместе. Не нужно прогибаться, подстраиваться. Это взаимодействие, это определенное отношение.

Бегбедер написал, что "любовь живет три года". Насколько он был близок к правде? Есть ли какой-то временной период для проверки отношений на прочность?

Я думаю, он говорил как раз о влюбленности. У любви в нормальных отношениях нет срока годности. А влюбленности трех лет хватит с головой.

Иллюстративное фото (pixabay.com/Free-Photos)

Возможны ли отношения на расстоянии? Если да, что посоветуете для их укрепления?

Отношения на расстоянии - это иллюзия. Они возможны только в одном случае, когда мужчина моряк или дипломат, а женщина выходила замуж, принимая последствия своего выбора.

Но это не тема курортных романов и переписок после них, планов, непереходящих в реальность. Обычно они ничем не заканчиваются.

Когда в таких отношениях есть динамика - другое дело. Вопрос решается, если один переезжает к другому. И здесь от мужчины должна исходить конкретика: собрались и поехали. А когда “нужно время”, чтобы развестись, подумать, привыкнуть - это все сказки.

Напомним, герой Холостяк 8 Рожден Ануси объяснил, почему в финале выбрал Иванну.