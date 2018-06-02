Кохання на реаліті-шоу: психолог пояснив, чи можливі щирі стосунки між героями

Експерт у психології відносин Ярослав Самойлов висловив свою думку

На днях в Україні завершився восьмий сезон реаліті-шоу Холостяк. Телеглядачі три місяці спостерігали за боротьбою дівчат за серце головного героя. І подібні шоу дуже популярні по всьому світу. Часто відносини після проекту закінчуються. Є лише поодинокі приклади сформованих пар. Чому так відбувається і що може бути причиною розриву - у матеріалі Styler.

Ми звернулися до відомого експерту у психології відносин Ярославу Самойлову за коментарем. За роки практики він допоміг понад 10 000 жінок зустріти гідних чоловіків, побудувати гармонійні стосунки і повернути любов і розуміння в сім'ї, які були на межі розлучення.

Ярослав, як думаєте, чому герої закохуються один в одного в шоу, а після його закінчення (або ж через якийсь час) пари розпадаються?

Ну очевидно ж - люди розлучаються, коли один без одного їм краще, ніж удвох. Ті, кому добре разом, не розлучаються. А взагалі - вже вкотре помічаю: учасниці багато в чому не готові до нормальних відносин.

Відносини - це про взаємодію і розвиток двох особистостей в парі, про вміння говорити на одній мові. Це навик, який необхідно розвивати кожному, а учасницям власне його побороти лінь. Про що тут може йти мова?

Чи можливі справжні (щирі) відносини на реаліті-шоу?

Будь-яка взаємодія чоловіки й жінки - слово, погляд, жест - вже певне ставлення.

І неважливо, де це відбувається і як: в метро або на реаліті-шоу. Важливо - чи перейде один формат відносин в інший? Підвищиться рівень?

Гармонійним відносинам потрібні чоловік і жінка, а не місце і ситуація.

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Наскільки можна вірити тому, що показують на екрані? Зрозуміло, що будь-яке шоу - це сценарій та постановка, але ж учасники по-справжньому плачуть, переживають.

Дивіться, є Ярослав - людина і Ярослав - експерт психології відносин.

Як людина, я просто не дивлюся реаліті - у мене немає на це часу, у мене інше коло інтересів. Як експерт - я тримаю руку на пульсі і спостерігаю, що і як відбувається.

Без сценарію - не може бути шоу, а шоу не існує без емоцій. А там вони найбільш реальні: конфлікти, закоханості, розчарування - ось це справжнє, а значить - головне.

Деякі експерти стверджують, що подібні реаліті-шоу руйнують особистість людини, психологічну стабільність. Про які відносини взагалі може йти мова? Ви поділяєте цю думку?

Я думаю це перебільшено, люди там беруть участь усвідомлено і за себе відповідально.

Якщо людина адекватна особа ВЖЕ - нічого її не зруйнує, якщо немає - гірше не буде. Якщо говорити про особистості учасників.

Що стосується глядача: формат "Холостяка" дає унікальний шанс - робота над помилками, до того, як ти їх здійсниш.

Ось, де реально можна переглянути практично всі можливі варіанти розвитку відносин, комунікації чоловіка і жінки, спокушання і поведінки, які або вб'ють перспективу, або дадуть початок серйозним стосункам.

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Любов і закоханість - у чому ключова відмінність і небезпека?

Закоханість - це гормони, чарівність. Партнер ідеальний, світ теж.

За фактом, в цьому немає нічого реального. У будь-якій позитивній якості є зворотна сторона, як у медалі. Якщо людина цілеспрямована, це може обернутися трудоголізмом і тому подібне.

Коли ми любимо, проходить ось ця сліпа чарівність. Зазвичай жінка думає, що її чоловік - той, в якому вона щось відчула. Закоханість - лише початок.

Любов - коли тобі з людиною добре навіть після п'яти, двадцяти років разом. Не треба прогинатися, підлаштовуватися. Це взаємодія, це певне ставлення.

Бегбедер написав, що "любов живе три роки". Наскільки він був близький до правди? Чи є якийсь часовий період для перевірки відносин на міцність?

Я думаю, він говорив якраз про закоханість. У любові в нормальних відносинах немає терміну придатності. А закоханості трьох років вистачить з головою.

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Чи можливі стосунки на відстані? Якщо так, то що порадите для їх зміцнення?

Стосунки на відстані - це ілюзія. Вони можливі тільки в одному випадку, коли чоловік моряк або дипломат, а жінка виходила заміж, приймаючи наслідки свого вибору.

Але це не тема курортних романів і листувань після них, планів, що не переходять у реальність. Зазвичай вони нічим не закінчуються.

Коли в таких відносинах є динаміка - інша справа. Питання вирішується, якщо один переїжджає до іншого. І тут від чоловіка повинна надходити конкретика: зібралися і поїхали. А коли "треба час", щоб розлучитися, подумати, звикнути - це все казки.

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