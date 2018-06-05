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"Перше - це ілюзії": відомий психолог розповів, від чого залежать щасливі відносини

STYLERКраса і здоров'я        05.06.2018 - 11:01
Відносини (фото: pixabay.com)
Відносини (фото: pixabay.com)

Фахівець дав важливу пораду парам

Відомий психолог Михайло Лабковський розповів, від чого залежать щасливі відносини, а також про те, чому одним людям вдається зберегти шлюб на все життя (або хоча б на довгі роки), а іншим - ні.

"Перше - це ілюзії. У моєму кабінеті було не менше сотні жінок, які були твердо переконані, що при якомусь "особливому" зверненні їхні чоловік змінитися. Що можна з дорослої людини зліпити, як з пластиліну, свого "героя". Насправді це призводить не тільки до розчарування саму жінку, але і психологічно б'є по чоловікові", - написав він у своєму Instagram-акаунті.

"Коли людину намагаються "переробити", "удосконалити", у неї створюється враження, що її просто не люблять (і це, до речі, правда). Вона починає в цей момент усвідомлювати, що всі її якості, з якими вона народилася, просто не катять. І ця потреба людей поламати партнера "під себе" ставати, як правило, і причиною розлучення. Тому, що один розуміє, що другий не зміниться. А той, другий розуміє, що він, такий, який він є, нікому і не потрібен", - додав Лабковський.

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До речі, психолог пояснив, чи можливі щирі стосунки між героями реаліті-шоу.

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Теги: отношения
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