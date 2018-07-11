Как "подхудить" руки: фитнес-тренер Анита Луценко показала эффективное упражнение (видео)

Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Подписчики Луценко признаются: новое упражнение – не из легких

Популярная украинская фитнес-тренер Анита Луценко, ставшая известной после съемок в проекте "Зважені та щасливі", вновь побаловала своих instagram-подписчиков очередным полезным упражнением. Традиционно Луценко опубликовала короткий видео-урок.

При этом фитнес-тренер объяснила и показала, как правильно делать так называемые "пролазы" – очень эффективное упражнение для улучшения осанки, а также укрепления мышц рук.

"Пролазы. От сутулости и чтоб подтянуть и "подхудить" руки! 10 пролазов с правильной техникой, 3 подхода. Грудь почти дотрагивается до пола, локти широко", - подписала видео Анита Луценко.

Публикация от Анита Луценко (@anitasporty) 1 Июл 2018 в 12:27 PDT

Анита Луценко показала, как подтянуть руки и улучшить осанку (видео: instagram.com/anitasporty)

Подписчики Луценко уже успели опробовать новое упражнение. Многие признаются, что выполнить его не так и просто.

"Пипец, как сложно. Есть, к чему стремиться", - признается olgalib35.

"Супер! Ручки болят", - пишет bastion_vzyttay.

"Ой, попробовала – трудно. Выглядит легче", - отмечает atamanska.

"Только что сделала, руки болят. Ощущение - грация бегемота", - смеется liubenko_oksana.

"Сделала. С виду легкое, на 7 уже руки трясутся", - соглашается butterflysh0p.

Фитнес-тренер Анита Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Напомним, ранее Анита Луценко поделилась 10 правилами питания и активности, которые успели сформироваться из ее личного опыта.

Так, одно из правил известного фитнес-тренера – всегда завтракать!

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