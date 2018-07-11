Як "підхудити" руки: фітнес-тренер Аніта Луценко показала ефективну вправу (відео)

Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Підписники Луценко визнаються: нова вправа – не з легких

Популярна українська фітнес-тренер Аніта Луценко, яка стала відомою після зйомок у проекті "Зважені та щасливі", знову порадувала своїх instagram-підписників черговою корисною вправою. Традиційно Луценко опублікувала короткий відео-урок.

При цьому фітнес-тренер пояснила і показала, як правильно робити так звані "пролази" – дуже ефективна вправа для поліпшення постави, а також зміцнення м'язів рук.

"Пролази. Від сутулості і щоб підтягнути і "підхудити" руки! 10 пролазів з правильною технікою, 3 підходи. Груди майже торкаються підлоги, лікті широко", - підписала відео Аніта Луценко.

Публікація від Аніта Луценко (@anitasporty) 1 Лип 2018 в 12:27 PDT

Аніта Луценко показала, як підтягти руки і поліпшити поставу (відео: instagram.com/anitasporty)

Підписники Луценко вже встигли випробувати нову вправу. Чимало зізнаються, що виконати її не так і просто.

"Пипець, як складно. Є, до чого прагнути", - зізнається olgalib35.

"Супер! Ручки болять", - пише bastion_vzyttay.

"Ой, спробувала – важко. Виглядає легше", - зазначає atamanska.

"Тільки що зробила, руки болять. Відчуття - грація бегемота", - сміється liubenko_oksana.

"Зробила. З вигляду легке, на 7 вже руки трусяться", - погоджується butterflysh0p.

Фітнес-тренер Аніта Луценко (фото: instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, раніше Аніта Луценко поділилася 10 правилами харчування та активності, які встигли сформуватися з її особистого досвіду.

Так, одне з правил відомого фітнес-тренера – завжди снідати!

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