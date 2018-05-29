Польза или нет: ученые сделали громкое заявление о витаминных добавках

Исследователи сообщили о бесполезности употребления некоторых витаминов

Исследователи из Университета Торонто заявили, что большинство популярных витаминных добавок не оказывают никакого эффекта на здоровье. Об этом сообщает Science Daily.

Оказалось, что кальций, а также распространенные в пищевых добавках витамины С и D не оказывают ни положительного, ни отрицательного влияния на профилактику хронических заболеваний.

Однако исследование ученых показало, что фолиевая кислота в сочетании с витамином B может уменьшать риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия инициирует запрет на одноразовую посуду из пластика.

Европейская комиссия (ЕК) в понедельник, 28 мая, представила план мероприятий по уменьшению использования пластика в Европейском союзе для борьбы с загрязнением морей и океанов.

Новые правила касаются 10 одноразовых пластиковых продуктов, которые чаще всего можно встретить среди мусора на пляжах и в морях Европы. Подчеркивается, что вместе эти предметы составляют 70% от всего объема морского мусора. Комиссия, в частности, предлагает запретить использование пластика в производстве ушных гигиенических палочек, столовых приборов, одноразовой посуды, соломинок и мешалок для напитков, палочек для надувных шариков. Отмечается, что альтернатива для этих продуктов сегодня легко доступна.

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