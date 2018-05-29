Користь чи ні: вчені зробили гучну заяву про вітамінні добавки

Дослідники повідомили про марність вживання деяких вітамінів

Дослідники з Університету Торонто заявили, що більшість популярних вітамінних добавок не мають ніякого ефекту на здоров'я. Про це повідомляє Science Daily.

Виявилося, що кальцій, а також поширені в харчових добавках вітаміни С і D не надають ані позитивного, ані негативного впливу на профілактику хронічних захворювань.

Проте дослідження вчених показало, що фолієва кислота в поєднанні з вітаміном B може зменшувати ризик серцево-судинних захворювань та інсульту.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія ініціює заборону на одноразовий посуд із пластику.

Європейська комісія (ЄК) в понеділок, 28 травня, представила план заходів щодо зменшення використання пластику в Європейському союзі для боротьби з забрудненням морів та океанів.

Нові правила стосуються 10 одноразових пластикових продуктів, які найчастіше можна зустріти серед сміття на пляжах і в морях Європи. Підкреслюється, що разом ці предмети становлять 70% від всього обсягу морського сміття. Комісія, зокрема, пропонує заборонити використання пластику у виробництві вушних гігієнічних паличок, столових приладів, одноразового посуду, соломинок і мішалок для напоїв, паличок для надувних кульок. Відзначається, що альтернатива для цих продуктів сьогодні легко доступна.

До речі, Супрун розповіла, можна захворіти від кондиціонера.

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