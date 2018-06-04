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Популярное блюдо признали опасным для здоровья

STYLERКрасота и Здоровье        04.06.2018 - 16:55
Фото: pixabay.com/RitaE
Фото: pixabay.com/RitaE

Ученые рассказали о вреде красного мяса на завтрак

Исследователи предупредили о вреде яичницы с беконом или колбасой, которую нередко едят на завтрак. Об этом сообщает "Сегодня".

Исследование ученых из Швеции показало, что завтракая яичницей с мясом, люди имеют высокие шансы получить проблемы с поджелудочной железой. Более того, такой завтрак может стать причиной ожирения.

"50 граммов жареного красного мяса, съедаемых каждый день, повышают риск развития рака поджелудочной железы на 19%. 100 граммов такого блюда (примерно столько весят два традиционных кусочка бекона к яичнице) увеличивают такой риск уже на 40%", – утверждают ученые.

Тем, для кого важно завтракать белками, медики рекомендуют употреблять вареные куриные яйца или куриную грудку, не прибегая к традиционной яичнице с беконом или колбасой.

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Теги: здоровье, исследование, ученые
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