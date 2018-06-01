"У нас худшая ситуация": Супрун рассказала, как уберечься от ботулизма

Названы потенциально опасные продукты

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Уляна Супрун рассказала, как уберечься от ботулизма и какие продукты могут стать причиной инфицирования. Об этом она написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Ботулизм - это отравление ботулиническим токсином, который накапливается в испорченных продуктах. В этом году на центральном уровне Украина будет закупать сыворотки от ботулизма. В то же время лучший способ защититься - профилактика. Запомните эти простые правила безопасности!" - рассказала Супрун.

"В Украине в год в среднем 158-172 случая ботулизма. Если сравнивать со странами Европейского Союза - у нас самая худшая ситуация. Ведь среди всех стран ЕС в год происходит около 200 случаев, больше в Литве и Польше. Будьте осведомлены о потенциально опасных продуктах, готовьте и храните их правильно!" - предупредила и. о. министра.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Причиной ботулизма чаще всего становятся продукты домашнего консервирования - мяса, рыбы, грибы, реже - овощи. Также заражаются люди, которые употребляют вяленую или копченую рыбу и любые изделия из мяса (колбасу, ветчину и т.д.)", - отметила она.

"Это случается в случае несоблюдения соответствующих требований при заготовке, переработке или хранении продукта. Если консервированные продукты были плохо вымыты, неправильно/недостаточно термически обработаны, транспортировались или хранились ненадлежащим образом - они могут стать причиной инфицирования", - предупредила Супрун.

"Даже консервы, в которых все в порядке со сроком годности, видом и вкусом, могут быть зараженными: ботулизм нельзя определить по цвету или вкусу, микроорганизм, который вызывает болезнь, не портит продукты", - подчеркнула и. о. министра.

"Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления продуктов, в качестве которых сомневаетесь и если вы не уверены, что эти продукты хранились и/или транспортировались должным образом. Не покупайте продукты на стихийных рынках", - отметила Супрун.

"Ни одна вкусность или блюдо не стоят вашего здоровья!" - добавила она.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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