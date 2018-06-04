Популярну страву визнали небезпечною для здоров'я

Вчені розповіли про шкоду червоного м'яса на сніданок

Дослідники попередили про шкоду яєчні з беконом або ковбасою, яку нерідко їдять на сніданок. Про це повідомляє "Сьогодні".

Дослідження вчених зі Швеції показало, що снідаючи яєчнею з м'ясом, люди мають високі шанси отримати проблеми з підшлунковою залозою. Більш того, такий сніданок може стати причиною ожиріння.

"50 грамів смаженого червоного м'яса, які з'їдаються щодня, підвищують ризик розвитку раку підшлункової залози на 19%. 100 грамів такої страви (приблизно стільки важать два традиційних шматочка бекону до яєчні) збільшують ризик вже на 40%", – стверджують вчені.

Тим, для кого важливо снідати білками, медики рекомендують вживати варені курячі яйця або курячу грудку, не вдаючись до традиційної яєчні з беконом або ковбасою.

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