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Популярну страву визнали небезпечною для здоров'я

STYLERКраса і здоров'я        04.06.2018 - 16:55
Фото: pixabay.com/RitaE
Фото: pixabay.com/RitaE

Вчені розповіли про шкоду червоного м'яса на сніданок

Дослідники попередили про шкоду яєчні з беконом або ковбасою, яку нерідко їдять на сніданок. Про це повідомляє "Сьогодні".

Дослідження вчених зі Швеції показало, що снідаючи яєчнею з м'ясом, люди мають високі шанси отримати проблеми з підшлунковою залозою. Більш того, такий сніданок може стати причиною ожиріння.

"50 грамів смаженого червоного м'яса, які з'їдаються щодня, підвищують ризик розвитку раку підшлункової залози на 19%. 100 грамів такої страви (приблизно стільки важать два традиційних шматочка бекону до яєчні) збільшують ризик вже на 40%", – стверджують вчені.

Тим, для кого важливо снідати білками, медики рекомендують вживати варені курячі яйця або курячу грудку, не вдаючись до традиційної яєчні з беконом або ковбасою.

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Теги: здоров'я, дослідження, вчені
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