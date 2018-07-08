"Прощай, Галитоз": Супрун рассказала, как избавиться от неприятного запаха изо рта

И. о. министра здравоохранения рассказала о возможных причинах запаха

В социальной сети Facebook исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун рассказала, что необходимо сделать для предотвращения и устранения неприятного запаха из ротовой полости. Госслужащая утверждает, что причиной обонятельных неудобств является наличие бактерий во рту.

В публикации Супрун прикрепила видео сообщества "Интересная наука", в котором говорится, что разные народы в течение многих тысячелетий боролись с "Галитозом" (дыхание с древнегреческого). В ролике рассказывается, что появление неприятного запаха связано с деятельностью бактерий, которые во многом необходимы для нормального функционирования организма. Все бактерии делятся на "хорошие" и "плохие", последние из которых приводят к разложению организма, а как следствие — вызывают неприятный запах. Устранить его можно, уничтожив "плохие микробы".

Видео: (facebook.com/ulanasuprun)

"Чаще всего причина скрывается во рту. И запах возникает, прежде всего, из-за пренебрежения гигиеной ротовой полости. В этом случае неприятный запах вызывают бактерии, обитающие во рту и в процессе своей деятельности производят летучие соединения серы. Кроме того, курение и употребление алкоголя могут стать причинами появления запаха. Также неприятный запах может возникать из-за инфекционных бзаболеваний полости рта, дыхательных путей или некоторых системных заболеваний, например, диабета, печеночной или почечной недостаточности. Или же из-за чрезмерной сухости ротовой полости и уменьшения слюноотделения. В таком случае обязательно консультируйтесь с врачом, ведь просто освежитель рта или жвачки вам не помогут", — пишет Уляна Супрун на своей странице.

Также и. о. министра здравоохранения рассказала, что профилактикой и наиболее простым способом устранить деликатный вопрос является регулярный уход за ротовой полостью. Дополнительно необходимо использовать противомикробные ополаскиватели, которые помогают добиться лучшего эффекта.

"Если же неприятный запах беспокоит вас довольно длительное время - обращайтесь к врачу", — подытожила госслужащая.

Скриншот поста аккаунта facebook.com/ulanasuprun

Напомним, что Супрун рассказала, когда можно плавать после еды.

Видео: (video.rbc.ua)