"Прощай, Галітоз": Супрун розповіла, як позбутися від неприємного запаху з рота

В. о. міністра охорони здоров'я розповіла про можливі причини запаху

В соціальній мережі Facebook виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розповіла, що необхідно зробити для запобігання та усунення неприємного запаху з ротової порожнини. Держслужбовець стверджує, що причиною таких незручностей є наявність бактерій у роті.

У публікації Супрун прикріпила відео співтовариства "Цікава наука", в якому говориться, що різні народи протягом багатьох тисячоліть боролися з "Галітозом" (дихання з давньогрецької). У ролику розповідається, що поява неприємного запаху пов'язана з діяльністю бактерій, які необхідні для нормального функціонування організму. Всі бактерії діляться на "хороші" і "погані", останні з яких призводять до розкладання організму, а як наслідок — викликають неприємний запах. Усунути його можна, знищивши "погані мікроби".

Відео: (facebook.com/ulanasuprun)

"Найчастіше причина ховається в роті. І запах виникає, насамперед, через нехтування гігієною ротової порожнини. В цьому випадку неприємний запах викликають бактерії, що мешкають в роті та в процесі своєї діяльності виробляють леткі сполуки сірки. Крім того, куріння та вживання алкоголю можуть стати причинами появи запаху. Також неприємний запах може виникати через інфекційні хвороби ротової порожнини, дихальних шляхів чи деякі системні захворювання, наприклад, діабет, печінкова чи ниркова недостатність. Або ж через надмірну сухість ротової порожнини та зменшення слиновиділення. В такому випадку обов’язково консультуйтесь з лікарем, адже просто освіжувач рота чи жуйки вам не допоможуть.", — пише Уляна Супрун на своїй сторінці.

Також в. о. міністра охорони здоров'я розповіла, що профілактикою і найбільш простим способом вирішити делікатне питання є регулярний догляд за ротовою порожниною. Додатково необхідно використовувати протимікробні ополіскувачі, які допомагають досягти кращого ефекту.

"Якщо ж неприємний запах турбує вас досить тривалий час - звертайтеся до лікаря", — підсумувала держслужбовець.

Скріншот поста облікового запису facebook.com/ulanasuprun

Нагадаємо, що Супрун розповіла, коли можна плавати після їжі.

Відео: (video.rbc.ua)