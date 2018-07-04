"Риски появления болезней серца": Супрун рассказала, как бороться с постоянной тревожностью

Ульяна Супрун дала полезные советы

И. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала на своей странице в Facebook о том, как бороться с постоянным ощущением тревожности.

"Плохое настроение, нарушение сна, чрезмерная чувствительность к шуму или периодическое ускорение дыхания и сердцебиение. Обычно так проявляются симптомы тревожности, которые чувствовал много кто из нас", - написала Супрун в публикации.

Она сообщила, что жители больших городов переживают подобные симптомы почти каждый день. Они имеют на 21% высший риск появления тревожных расстройств и на 39% – расстройств настроение, чем сельские жители.

Супрун подметила также, что ощущать тревогу время от времени в порядке вещей. Часто это происходит из-за защитной реакции организма на опасные ситуации и нарушения зоны комфорта.

Но и.о. министра охраны здоровья обратила внимание на случаи, когда тревожность может быть опасной. "Из-за постоянного ощущения тревожности повышается уровень гормона стресса кортизола и артериальное давление, что со временем может увеличить риски появления болезней сердца, развития инсульта и болезней почек", - рассказала Супрун.

Сообщается, что есть несколько простых советов, которые помогут бороться с постоянной тревожностью.

Так, например, самое лучшее - это делать простые физические упражнения. Просто выбирайте любую активность – бег или велопрогулки – и сделайте ее регулярной частью вашей жизни.

Также следует отказаться от кофеина и лекарственных средств и веществ, способные вызвать развитие симптомов тревожности.

"Изучайте техники глубокого дыхания, медитации и улучшения осознанности, а также практики, которые позволяют снизить тонус мышц и усилить чувство покоя. Пытайтесь ложиться спать и просыпаться в одинаковое время. Чтобы улучшить качество сна, не пользуйтесь электронными приборами, избегайте переедания, употребления кофеина и алкоголя перед сном", - написала Супрун.

И добавила, что если чувство тревожности длится более 6 месяцев, нужно обязательно проконсультироваться с врачом.

"Иногда чувство тревожности может быть похожим на грузовик, который вот-вот вас зацепит. Поэтому будьте внимательны к своему организму и пытайтесь быстро реагировать на потенциальные опасности. Ведь чувств тревожности и стресса мешает нам функционировать, работать, общаться с другими и может привести к серьезным проблемам со здоровьем", - так закончила свой пост Супрун. Скриншоты поста (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, Ульяна Супрун перечислила все бесплатные услуги для пациентов.

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