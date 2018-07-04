"Ризики появи хвороб серця": Супрун розповіла, як боротися з постійною тривожністю

Уляна Супрун дала корисні поради

В. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла на своїй сторінці в Facebook про те, як боротися з постійним відчуттям тривожності.

"Поганий настрій, порушення сну, надмірна чутливість до шуму або ж періодичне пришвидшення дихання та серцебиття. Зазвичай так проявляються симптоми тривожності, які відчував багато-хто з нас", - написала Супрун в публікації.

Вона повідомила, що жителі великих міст переживають подібні симптоми майже кожен день. Вони мають на 21% вищий ризик появи тривожних розладів і на 39% – розладів настрій, ніж сільські жителі.

Супрун відзначила також, що відчувати тривогу час від часу в порядку речей. Часто це відбувається через захисної реакції організму на небезпечні ситуації та порушення зони комфорту.

Але в. о. міністра охорони здоров'я звернула увагу на випадки, коли тривожність може бути небезпечною. "Через постійне відчуття тривожності підвищується рівень гормону стресу кортизолу та артеріальний тиск, що з часом може збільшити ризики появи хвороб серця, розвитку інсульту та хвороб нирок", - розповіла Супрун.

Повідомляється, що є кілька простих порад, які допоможуть боротися з постійною тривогою.

Так, наприклад, найкраще - це робити прості фізичні вправи. Просто вибирайте будь-яку активність – біг або велопрогулянки – і зробіть її регулярною частиною вашого життя.

Також слід відмовитися від кофеїну та лікарських засобів і речовин, які здатні викликати розвиток симптомів тривожності.

"Вивчайте техніки глибокого дихання, медитації та покращення усвідомленості, а також практики, які дозволяють знизити тонус м‘язів та посилити відчуття спокою. Намагайтесь лягати спати і прокидатись в однаковий час. Щоб покращити якість сну, не користуйтеся електронними пристроями, уникайте переїдання, вживання кофеїну та алкоголю перед сном", - написала Супрун.

І додала, що якщо почуття тривожності триває більше 6 місяців, потрібно обов'язково проконсультуватися з лікарем.

"Інколи відчуття тривожності може бути схожим на вантажівку, яка ось-ось вас зачепить. Тому будьте уважними до свого організму та намагайтесь швидко реагувати на потеніцйні небезпеки. Адже відчуття тривожності та стресу заважає нам функціонувати, працювати, спілкуватися з іншими та може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям", - так закінчила Супрун свій пост.

Скріншоти поста (facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, Уляна Супрун перерахувала всі безкоштовні послуги для пацієнтів.

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