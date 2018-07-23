Сахарный диабет у детей: врач дала важные советы родителям

Фото: Диабет у детей (коллаж РБК-Украина)

Эксперт МОЗ Украины по детской эндокринологии рассказала, что вызывает сахарный диабет у детей

В Украине официально зарегистрировано почти 1,3 миллиона людей с сахарным диабетом. И только каждый третий знает о своем диагнозе. Среди пациентов - 9 500 детей.

Врачи констатируют, что количество совсем молодых пациентов с диабетом стремительно увеличивается. Несмотря на то, что диабет является достаточно распространенным, определенная стигма в украинском обществе вокруг него продолжает существовать, что связано с низкой осведомленностью населения о заболевания и жизни с диабетом.

Недавно провели Всеукраинский конкурс рисунка среди детей с сахарным диабетом. Благодаря проекту дети очень искренне и откровенно рассказывают о своей жизни с помощью образов, как не каждый взрослый сумеет. В этом году 12 авторов рисунков в возрастной категории 13-17 лет одержали двойную победу, потому что наградой для них стало совместное восхождение на Говерлу.

Styler пообщался с одним из авторов похода детей на Говерлу Натальей Зелинской, Председателем Ассоциации детских эндокринологов Украины, заведующей отделом детской эндокринологии УНПЦ эндокринной хирургии Минздрава Украины, экспертом Минздрава Украины по детской эндокринологии, о причинах возникновения сахарного диабета у детей.

Наталья, какие основные причины возникновения диабета?

Есть несколько типов сахарного диабета. Наиболее распространенным среди детей является сахарный диабет 1 типа или инсулинозависимый диабет. Он возникает в результате отсутствия образования инсулина бета-клетками поджелудочной железы вследствие разрушительного воздействия специфических антител.

В случае обнаружения у ребенка повышенного уровня этих антител и диагностируют диабет 1 типа, что в дальнейшем требует обязательного лечения препаратами инсулина.

Фото: Наталья Зелинская, заведующая отделом детской эндокринологии УНПЦ эндокринной хирургии Минздрава Украины, эксперт по детской эндокринологии (предоставлено автором)

Существуют у детей еще другие типы диабета, которые обычно лечатся без необходимости ввода инсулина. Это, в частности, диабет типа 2, возникает чаще всего у людей с избыточной массой тела или ожирением. У таких людей болезнь возникает вследствие отсутствия собственного инсулина, а лишь уменьшение его образования или ухудшения действия этого гормона на организм. Чаще всего этим типом диабета болеют взрослые.

В Украине зарегистрировано около 50 детей с диабетом типа 2, хотя на самом деле их должно быть значительно больше, учитывая мировую статистику. Такой тип диабета лечится или благодаря соблюдению диеты, или таблетированными сахароснижающими препаратами с обязательной нормализацией масса тела.

Также у детей может возникать так называемый диабет MODY, который еще называют диабетом взрослого типа у детей, который очень редко диагностируют у несовершеннолетних пациентов. MODY обычно передается по наследству. Наш центр (Украинский научно-практический центр эндокринной хирургии, трансплантации эндокринных органов и тканей Министерства здравоохранения Украины – ред.) проводит диагностику MODY, а также других редких видов диабета у детей уже в течение трех лет.

Фото: В Украине зарегистрировано около 50 детей с диабетом типа 2. Хотя их должно быть значительно больше, учитывая мировую статистику (pixabay.com)

Дети, которые имеют наследственность по сахарному диабету (хотя это не обязательно), отсутствуют специфические антитела диабетические, о которых мы говорили, небольшую потребность в инсулине, нормальный уровень С-пептида в крови являются кандидатами на проведение этого обследования. Таким детям только после генетического подтверждения типа диабета, который может лечиться без инсулина, мы отменяем его и назначаем таблетированные сахароснижающие препараты.

Очень редко у детей сахарный диабет может быть вторичным, то есть развиться вследствие какой-либо другой эндокринной болезни, например, повышенной функции надпочечников (синдрома Кушинга), щитовидной железы (тиреотоксикоза), или длительного лечения большими дозами гормонов – глюкокортикоидами некоторых тяжелых болезней.

Какие дети находятся в группе риска заболеть диабетом?

Прежде всего, в группе риска заболеть сахарным диабетом 2 типа - дети с избыточной массой тела, особенно если есть наследственность по этой болезни.

Однако ребенок может не заболеть диабетом, если будет иметь нормальную массу тела.

Фото: "Есть риск, что ребенок, которого до двух лет кормили коровьим молоком или сухими смесями на основе такого молока, может заболеть сахарным диабетом 1 типа" - врач (pixabay.com)

Также считают, в группу риска входят дети, родившиеся с массой тела до 2,5 кг или более 4 кг.

Что может стимулировать развитие заболевания у дошкольников?

Есть риск, что ребенок, которого до двух лет кормили коровьим молоком или сухими смесями на основе такого молока, может заболеть сахарным диабетом 1 типа, особенно в случае наследственности по болезни, поскольку белки коровьего молока могут вызвать аутоиммунный разрушительный процесс в поджелудочной железе с ухудшением образования инсулина.

Также многие ученые рассматривают дефицит витамина Д как возможную причину сахарного диабета типа 1, как и ранний прикорм детей до шестимесячного возраста кашами, содержащих злаки.

Некоторые вирусы, в частности, энтеровирус Коксаки, краснухи, инфекционного паротита тоже могут провоцировать у детей аутоиммунную болезнь, разрушать бета-клетки поджелудочной железы, которые вырабатывают инсулин.

Какие есть генетические закономерности передачи диабета?

Среди наших пациентов у большинства детей, которые заболели сахарным диабетом, нет родственников с таким недугом. Диабет типа 1 обычно не передается по наследству.

Фото: "ВОЗ определила сахар самым вредным изобретением за все время существования человечества" - наталыя Зелинская (pixabay.com)

Генетическая предрасположенность к диабету типа 2 - более частая. Например, если в двух поколениях встречается такой диабет, то в 50-60% существует вероятность заболеть и ребенку. Причем человек может приобрести болезнь как в детском, так и уже во взрослом возрасте.

Как часто надо проверять уровень глюкозы в крови тем, у которых есть родственники с сахарным диабетом 2 типа?

Если ребенок входит в группу риска по сахарному диабету, то мы рекомендуем родителям проверять уровень глюкозы в крови таких детей с началом у них полового развития ежегодно. Однако если у ребенка ожирение или избыточная масса тела, то такой анализ обязательно надо делать после 5-6 лет ежегодно, причем не только натощак, но и через два часа после приема пищи, потому что в некоторых случаях глюкоза натощак может быть в норме, а после провокации углеводами достигать высшего нормы уровня.

Здоровому ребенку не нужно ежегодно проверять уровень глюкозы в крови, если нет клинических признаков диабета.

Взрослым рекомендуется делать такое исследование раз в год, ведь диабет 2 типа долгое время может иметь бессимптомное течение.

Какой уровень глюкозы в крови считается нормой?

Уровень глюкозы от 3,3 и до 5,5 ммоль/л считается нормой для человека в любом возрасте. Если он в любое время суток составляет 11 ммоль/л и выше, то это является однозначным поводом для установления диагноза сахарного диабета.

Фото: Наиболее характерным симптомом сахарного диабета является немотивированная жажда, что может быть особенно обманчивым летом (pixabay.com)

По каким симптомам родители могут распознать сахарный диабет у ребенка?

Наиболее характерным симптомом сахарного диабета является немотивированная жажда, что может быть особенно обманчивым летом. Ведь люди путают жажду в связи с жарой с нездоровой жаждой. Если маленький ребенок выпивает большее, чем раньше, количество воды, то родителям уже следует обратить на это внимание.

Частые позывы к мочеиспусканию, особенно если ночью человек тоже просыпается, чтобы сходить в туалет, также является симптомом сахарного диабета. Беспричинная быстрая утомляемость, физическая истощенность ребенка в школе, слабость, резкое похудение сигнализируют родителям о необходимости сделать профилактические обследования.

Сахарный диабет также может проявляться симптомами острого живота. Если ребенка с такой жалобой забирает карета неотложной помощи, то кроме обследования хирургом обязательно следует провести анализ на уровень глюкозы в крови.

Какие еще рекомендации есть у вас для родителей?

Каждого ребенка нужно приучать к активному образу жизни.

Я также рекомендую ограничить употребление сладостей, сладких напитков, углеводов, которые легко усваиваются. Они не полезные для организма. ВОЗ вообще определила сахар самым вредным изобретением за все время существования человечества.

Фото: Рисунки детей с диабетом, которые победили в конкурсе (пресс-служба)

Сахарный диабет не возникает от чрезмерного потребления сладостей, но они провоцируют увеличение массы тела при условии недостаточных физических нагрузок.

Итак, я советую родителям угощать ребенка фруктами и не злоупотреблять сладостями, ведь углеводы есть почти в каждом из пищевых продуктов – молочных продуктах, овощах, мясе, орехах, бобовых.

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