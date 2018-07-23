Цукровий діабет у дітей: лікар дала важливі поради батькам

Фото: Діабет у дітей (колаж РБК-Україна)

Експерт МОЗ України з дитячої ендокринології розповіла, що викликає цукровий діабет у дітей

В Україні офіційно зареєстровано майже 1,3 мільйони людей з цукровим діабетом. І лише кожен третій знає про свій діагноз. Серед пацієнтів - 9 500 дітей.

Лікарі констатують, що кількість зовсім молодих пацієнтів з діабетом стрімко збільшується. Попри те, що діабет є досить поширеним, певна стигма в українському суспільстві довкола нього продовжує існувати, що пов’язано із низькою обізнаністю населення про захворювання та життя з діабетом.

Нещодавно провели Всеукраїнський конкурс малюнка серед дітей з цукровим діабетом. Завдяки проекту діти дуже щиро і відверто розповідають про своє життя за допомогою образів, як не кожен дорослий зуміє. Цього року 12 авторів малюнків у віковій категорії 13-17 років здобули подвійну перемогу, бо винагородою для них стало спільне сходження на Говерлу.

Про причини виникнення цукрового діабету у дітей Styler поспілкувався з однією з ідейних натхненниць походу на Говерлу Наталією Зелінською, Головою Асоціації дитячих ендокринологів України, завідувачкою відділу дитячої ендокринології УНПЦ ендокринної хірургії МОЗ України, експертом МОЗ України з дитячої ендокринології.

Наталю, які основні причини виникнення діабету?

Є кілька типів цукрового діабету. Найбільш поширеним серед дітей є цукровий діабет типу 1, або інсулінозалежний діабет. Він виникає внаслідок відсутності утворення інсуліну бета-клітинами підшлункової залози внаслідок руйнівного впливу специфічних антитіл.

У разі виявлення в дитини підвищеного рівня цих антитіл і діагностують діабет типу 1, що надалі потребує обов’язкового лікування препаратами інсуліну.

Фото: Наталія Зелінська, завідувачка відділу дитячої ендокринології УНПЦ ендокринної хірургії МОЗ України, експерт з дитячої ендокринології (надане автором)

Існують в дітей ще інші типи діабету, які зазвичай лікуються без необхідності введення інсуліну. Це, зокрема, діабет типу 2, що виникає найчастіше у людей з надлишковою масою тіла або ожирінням. У таких людей хвороба виникає внаслідок не відсутності власного інсуліну, а лише зменшення його утворення, або погіршення дії цього гормону на організм. Найчастіше на цей тип діабету хворіють дорослі.

В Україні зареєстровано близько 50 дітей із діабетом типу 2, хоча насправді їх повинно бути значно більше, зважуючи на світову статистику. Такий тип діабету лікується або завдяки дотриманню дієти, або таблетованими цукрознижувальними препаратами із обов’язковою нормалізацією маса тіла.

Також у дітей може виникати так званий діабет MODY, який ще називають діабетом дорослого типу в дітей, який дуже рідко діагностують у неповнолітніх пацієнтів. MODY зазвичай передається спадково. Наш центр (Український науково-практичний центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів та тканин МОЗ України – ред.) проводить діагностику MODY, а також інших рідкісних видів діабету в дітей уже протягом трьох років.

Фото: В Україні зареєстровано близько 50 дітей із діабетом типу 2. Хоча їх повинно бути значно більше, зважуючи на світову статистику (pixabay.com)

Діти, які мають спадковість по цукровому діабету (хоча це не обов’язково), відсутні специфічні діабетичні антитіла, про які ми говорили, невелику потребу в інсуліні, нормальний рівень С-пептиду в крові є кандидатами на проведення цього обстеження. Таким дітям лише після генетичного підтвердження типу діабету, який може лікуватись без інсуліну, ми відміняємо його і призначаємо таблетовані цукрознижувальні препарати.

Дуже зрідка в дітей цукровий діабет може бути вторинними, тобто розвинутися внаслідок якоїсь іншої ендокринної хвороби, наприклад, підвищеної функції надниркових залоз (синдрому Кушинга), щитоподібної залози (тиреотоксикозу), або тривалого лікування великими дозами гормонів – глюкокортикоїдами деяких тяжких хвороб.

Які діти перебувають у групі ризику захворіти на діабет?

Перш за все, у групі ризику захворіти на цукровий діабет 2 типу - діти із надлишковою масою тіла, надто якщо є спадковість щодо цій хворобі.

Проте дитина може не захворіти на діабет, якщо матиме нормальну масу тіла.

Фото: "Є ризик, що дитина, яку до двох років вигодовували коров’ячим молоком або сухими сумішами на основі такого молока, може захворіти на цукровий діабет 1 типу" - лікар (pixabay.com)

Також вважають, до групи ризику входять діти, які народились з масою тіла до 2,5 кг або понад 4 кг.

Що може стимулювати розвиток захворювання у дошкільнят?

Є ризик, що дитина, яку до двох років вигодовували коров’ячим молоком або сухими сумішами на основі такого молока, може захворіти на цукровий діабет 1 типу, надто у разі спадковості по хворобі, оскільки білки коров’ячого молока можуть спричинити автоімунний руйнівний процес в підшлунковій залозі з погіршенням утворення інсуліну.

Також багато науковців розглядають дефіцит вітаміну Д як можливу причину цукрового діабету типу 1, як і ранній прикорм дітей до шестимісячного віку кашами, що містять злаки.

Деякі віруси, зокрема, ентеровірус Коксакі, краснухи, інфекційного паротиту теж можуть провокувати у дітей автоімунну хворобу, руйнувати бета-клітини підшлункової залози, які виробляють інсулін.

Які є генетичні закономірності передачі діабету?

Серед наших пацієнтів у більшості дітей, які захворіли на цукровий діабет, немає родичів з такою недугою. Діабет типу 1 зазвичай не передається по спадковості.

Фото: "ВООЗ визначила цукор найшкідливішим винаходом за весь час існування людства" - наталыя Зелінська (pixabay.com)

Генетична схильність до діабету типу 2 - частіша. Наприклад, якщо у двох поколіннях зустрічається такий діабет, то в 50-60% існує ймовірність захворіти й дитині. Причому людина може набути хворобу як в дитячому, так і вже у дорослому віці.

Як часто треба перевіряти рівень глюкози у крові тим, у яких є родичі з цукровим діабетом 2 типу?

Якщо дитина входить до групи ризику по цукровому діабету, то ми рекомендуємо батькам перевіряти рівень глюкози у крові таких дітей із початком в них статевого розвитку щороку. Проте якщо у дитини ожиріння або надлишкова маса тіла, то такий аналіз обов’язково треба робити після 5-6 років щорічно, причому не лише натщесерце, але й через дві години після прийому їжі, тому що в деяких випадках глюкоза натще може бути в нормі, а після провокації вуглеводами сягати вищого за норму рівня.

Здоровій дитині не потрібно щорічно перевіряти рівень глюкози у крові, якщо немає клінічних ознак діабету.

Дорослим рекомендується робити таке дослідження принаймні раз на рік, адже діабет типу 2 тривалий час може мати безсимптомний перебіг.

Який рівень глюкози в крові вважається нормою?

Рівень глюкози від 3,3 і до 5,5 ммоль/л вважається нормою для людини у будь-якому віці. Якщо він в будь-який час доби складає 11 ммоль/л і вище, то це є однозначним приводом для встановлення діагнозу цукрового діабету.

Фото: Найбільш характерним симптомом цукрового діабету є невмотивована спрага, що може бути особливо оманливою влітку (pixabay.com)

За якими симптомами батьки можуть розпізнати цукровий діабет у дитини?

Найбільш характерним симптомом цукрового діабету є невмотивована спрага, що може бути особливо оманливою влітку. Адже люди плутають спрагу у зв’язку зі спекою із нездоровою спрагою. Якщо маленька дитина випиває більшу, ніж раніше, кількість води, то батькам уже слід звернути на це увагу.

Часті позиви до сечовиділення, особливо якщо вночі людина теж просинається, аби сходити в туалет, є також симптомом цукрового діабету. Безпричинна швидка втомлюваність, фізична виснаженість дитини у школі, кволість, різке схуднення сигналізують батькам про потребу зробити профілактичні обстеження.

Цукровий діабет також може проявлятися симптомами гострого живота. Якщо дитину з такою скаргою забирає карета невідкладної допомоги, то крім обстеження хірургом обов’язково слід провести аналіз на рівень глюкози в крові.

Які іще рекомендації є у вас для батьків?

Кожну дитину слід привчати до активного способу життя.

Я також рекомендую обмежити вживання солодощів, солодких напоїв, вуглеводів, що легко засвоюються. Вони не корисні для організму. ВООЗ узагалі визначила цукор найшкідливішим винаходом за весь час існування людства.

Фото: Малюнки дітей із діабетом, які перемогли у конкурсі (прес-служба)

Цукровий діабет не виникає від надмірного споживання смаколиків, але вони провокують збільшення маси тіла за умови недостатніх фізичних навантажень.

Отже, я раджу батькам частувати дитину фруктами й не зловживати солодощами, адже вуглеводи є майже в кожному з харчових продуктів – молочних продуктах, овочах, м’ясі, горіхах, бобових.

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