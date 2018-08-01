Сельдь и соленые огурцы по утрам: украинцам дали совет

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Специалист порекомендовал есть соленое

Необходимо съесть утром что-то соленое, например соленый огурец или кусок сельди, чтобы в жару меньше хотелось пить. Такое мнение высказал старший научный сотрудник отделения симптоматических гипертензий Института кардиологии им. академика Стражеско Владимир Гранич, передает "ГолосUA".

По мнению специалиста, соленые продукты позволят задержать воду в крови, в результате чего уменьшится желание выпить воды. Эксперт убежден, что здоровому человеку желательно задержать воду в организме.

Всего несколько граммов соли помогут держать больше жидкости в кровеносном русле и человек будет меньше чувствовать жажду. Хотя обычно считается, что после употребления соленых продуктов людям хочется пить.

Гранич также предложил метод слежения за количеством воды в организме. Для этого придется наблюдать за цветом мочи. Если она коричневая, - то организму не хватает воды и кровь сгущается. Это повышает опасность кристаллообразования и мочекаменной болезни.

Украинцам также следует пить 5-процентные натуральные соки и фрэши, разбавленные водой в три раза, что обеспечит организму пополнение микроэлементами и необходимым объемом жидкости.

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