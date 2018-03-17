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В сети рассказали о главной опасности ранних овощей

STYLERКрасота и Здоровье        17.03.2018 - 15:44
Фото: Овощи на рынке (РБК-Украина)
Фото: Овощи на рынке (РБК-Украина)

Ранние овощи необходимо очень тщательно мыть

Специалисты по питанию рассказали, в чем опасность ранних овощей. Как оказалось, это совсем не нитраты. Нитрозамины и различные вещества, которые используются для внешней обработки овощей и фруктов, несут самую большую опасность здоровью человека при употреблении этих продуктов, сообщает "Обозреватель".

О ранних овощах, которые являются такими желанными после долгой зимы, рассказала эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.

"Нужно понимать, что кроме нитратов, есть и другие вещества в таких ранних овощах. Помидор обрабатывают внешне, чтобы он хорошо хранился. Нитраты как таковые нам не угрожают, а угрожают нитрозамины, которые образуются в нашем организме", - отметила она.

Существует множество используемых аграриями препаратов для обработки ранних овощей, отметила эксперт.

"Понятно, что такие ранние овощи нужно хорошо мыть. Кроме нитратов, которое есть внутри, они хорошо растворяются в воде, есть более двух тысяч разных веществ, которые используют для обработки и хранения, в том числе и пестициды. Они как раз продлевают срок хранения таких ранних овощей", - подчеркнула эксперт.

Как ранее писал Styler, продукты, которые больше всего вызывают зависимость: топ-10.

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Теги: овощи
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