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У мережі розповіли про головну небезпеку ранніх овочів

STYLERКраса і здоров'я        17.03.2018 - 15:44
Фото: Овочі на ринку (РБК-Україна)
Фото: Овочі на ринку (РБК-Україна)

Ранні овочі необхідно дуже ретельно мити

Фахівці з харчування розповіли, в чому небезпека ранніх овочів. Як виявилося, це зовсім не нітрати. Нітрозаміни і різні речовини, які використовуються для зовнішньої обробки овочів і фруктів, несуть найбільшу небезпеку здоров'ю людини при вживанні цих продуктів, повідомляє "Обозреватель".

Про ранні овочі, які є такими бажаними після довгої зими, розказала експерт із якості та безпеки харчових продуктів Олена Сидоренко.

"Потрібно розуміти, що крім нітратів, є й інші речовини в таких ранніх овочах. Помідор обробляють зовні, щоб він добре зберігався. Нітрати як такі нам не загрожують, а погрожують нітрозаміни, які утворюються в нашому організмі", - зазначила вона.

Існує безліч використовуваних аграріями препаратів для обробки ранніх овочів, зазначила експерт.

"Зрозуміло, що такі ранні овочі потрібно добре мити. Крім нітратів, яке є всередині, вони добре розчиняються у воді, є більше двох тисяч різних речовин, які використовують для обробки і зберігання, в тому числі і пестициди. Вони як раз подовжують термін зберігання таких ранніх овочів", - підкреслила експерт.

Як раніше писав Styler, продукты, які найбільше викликають залежність: топ-10.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: овощи
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