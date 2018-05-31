"Шарлатанство": Супрун развенчала миф о популярной терапии

И. о. министра рассказала о магнитотерапии

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Уляна Супрун развенчала еще один миф. Она рассказала о вреде и пользе магнитотерапии. Об этом Супрун написала на своей странице в соцсети Facebook.

"Магнитотерапия - еще один вид альтернативной практики, где часть "терапия" не имеет ничего общего с лечением или профилактикой заболеваний. В западном мире этот метод терапии уже давно признан научным и не используется вообще", - подчеркнула и. о. министра.

"В наших же клиниках магнитная терапия все еще встречается в перечне доступных процедур. Вылечить обычно обещают от боли, остановить прогрессирование воспалительных процессов, укрепить стенки кровеносных сосудов и даже нормализовать психоэмоциональный фон - то есть почти все. Показания к терапии очень общие, любой может пройти процедуру. Наиболее интересным является то, что побочных эффектов также не обещают", - отметила она.

"Хорошая новость заключается в том, что подавляющее большинство исследований, проведенных в течение последних трех десятилетий, показали, что статические магнитные устройства не имеют на наш организм никаких эффектов. Соответственно, и никакого вреда тоже. Еще в 2002 году Национальный научный фонд США (National Science Foundation) признал магнитную терапию "псевдо научной". Поэтому продажа различных магнитных устройств считается шарлатанством", - подчеркнула Супрун.

"Какой же вероятный механизм действия магнитотерапии? Существует очень много приборов, в которые интегрируют так называемые терапевтические магниты. Как правило, в браслеты, кольца, обувные вставки, одежду и даже матрасы. Однако в большинстве случаев, терапию проводят на специальном (похожем на космический) аппарате.

В такой терапии применяется эффект статических (постоянных) магнитов. Магниты создают низкочастотное поле, путем действия которого улучшается приток и разжижения крови, что препятствует закупориванию сосудов. Дополнительным эффектом также вроде насыщения тканей кислородом и улучшения обмена веществ. Таким образом, кровеносной системе становится намного легче выполнять свою главную функцию", - рассказала и. о. министра.

"Хотя такая идея может показаться привлекательной, поскольку кровь содержит железо, а магниты притягивают железо. В нашем организме железо в крови связано с гемоглобином и не является ферромагнитным (это постоянный вид магнетизма, который держит магниты на холодильнике, например)", - добавила она.

"По словам ученых, если бы кровь была такой, то любая процедура, например, магнитно-резонансная томография, была бы очень опасной для нас", - подчеркнула Супрун.

Она добавила, что адепты этой терапии обещают, что магнитные волны усиливают действие лекарств и при этом уменьшают их вредные побочные эффекты. Однако Супрун отметила, что механизм такого влияния научно не доказан.

"Если вам предлагают такой тип лечения - отказывайтесь и требуйте предоставления помощи по международным рекомендациям. МОЗ Украины разрешил каждому медучреждения пользоваться международными протоколами лечения. Мы запустили онлайн-платформу, где собраны международные протоколы лечения, которыми украинские медики смогут пользоваться бесплатно", - сообщила и. о. министра.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Будьте сознательны и требуйте лечения эффективными методами, которые подтверждены наукой", - добавила Супрун.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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