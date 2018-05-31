"Шарлатанство": Супрун розвінчала міф про популярну терапію

В. о. міністра розповіла про магнітотерапію

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун розвінчала ще один міф. Вона розповіла про шкоду і користь магнітотерапії. Про це Супрун написала на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Магнітотерапія - ще один вид альтернативної практики, де частина "терапія" не має нічого спільного з лікуванням або профілактикою захворювань. У західному світі цей метод терапії вже давно визнаний не науковим і не використовується взагалі", - підкреслила в.о. міністра.

"В наших же клініках магнітна терапія все ще зустрічається в переліку доступних процедур. Вилікувати зазвичай обіцяють від болю, зупинити прогресування запальних процесів, зміцнити стінки кровоносних судин і навіть нормалізувати психоемоційний фон - тобто майже все. Показання до терапії дуже загальні, будь-хто може пройти процедуру. Найбільш цікавим є те, що побічних ефектів також не обіцяють", - зазначила вона.

"Хороша новина полягає в тому, що переважна більшість досліджень, проведених протягом останніх трьох десятиліть, показали, що статичні магнітні пристрої не мають на наш організм жодних ефектів. Відповідно, і ніякої шкоди теж. Ще у 2002 році Національний науковий фонд США (National Science Foundation) визнав магнітну терапію "псевдо науковою". Тому продаж різних магнітних пристроїв вважається шарлатанством", - підкреслила Супрун.

"Який же вірогідний механізм дії магнітотерапії? Існує дуже багато приладів, які інтегрують так звані терапевтичні магніти. Як правило, браслети, кільця, взуттєві вставки, одяг і навіть матраци. Однак у більшості випадків, терапію проводять на спеціальному (схожому на космічний) апараті.

У такій терапії застосовується ефект статичних (постійних) магнітів. Магніти створюють низькочастотне поле, шляхом дії якого поліпшується приток та розрідження крові, що перешкоджає закупорюванню судин. Додатковим ефектом також є начебто насичення тканин киснем та покращення обміну речовин. Таким чином, кровоносній системі стає набагато легше виконувати свою головну функцію", - розповіла в. о. міністра.

"Хоча така ідея може здатися привабливою, оскільки кров містить залізо, а магніти притягують залізо. В нашому організмі залізо в крові пов'язане з гемоглобіном і не є феромагнітним (це постійний вид магнетизму, який тримає магніти на холодильнику, наприклад)", - додала вона.

"За словами науковців, якби кров була такою, то будь-яка процедура, наприклад, магнітно-резонансна томографія, була б дуже небезпечною для нас", - підкреслила Супрун.

Вона додала, що адепти цієї терапії обіцяють, що магнітні хвилі підсилюють дію ліків і при цьому зменшують їх шкідливі побічні ефекти. Однак Супрун зазначила, що механізм такого впливу науково не доведений.

"Якщо вам пропонують такий тип лікування - відмовляйтеся і вимагайте надання допомоги за міжнародними рекомендаціями. МОЗ України дозволив кожному медзакладу послуговуватися міжнародними протоколами лікування. Ми запустили онлайн-платформу, де зібрані міжнародні протоколи лікування, якими українські медики зможуть користуватися безкоштовно", - повідомила в. о. міністра.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

"Будьте свідомі і вимагайте лікування ефективними методами, які підтверджені наукою", - додала Супрун.

Скріншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

До речі, Супрун розповіла про шкоду куріння.

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