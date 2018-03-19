Шпаргалка: украинцам рассказали, как выбрать семейного врача

Стало известно, как подписать договор с доктором

Украинцам рассказали, как заключить договор с семейным врачом. Теперь это нужно будет сделать, так как вступает в силу новая медреформа. О деталях рассказала на своей Facebook-странице исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.

После того, как вы найдете желаемого семейного врача, терапевта или педиатра, нужно будет подписать с ним декларацию. Это быстрый и простой процесс, главное - взять все документы и внимательно следовать инструкциям. Вот небольшая шпаргалка, которая поможет лучше подготовиться:

Декларации можно начинать подписывать с апреля. Для этого необходимо обратиться в медучреждение, где работает желаемый врач. С собой нужно иметь паспорт, налоговый номер и мобильный телефон.

"Если вы подписываете декларацию с педиатром или семейным врачом для ребенка, то возьмите также свидетельство о рождении ребенка", - сказано на странице.

Очень важно, чтобы заведение здравоохранения, в котором работает выбранный врач, было подключено к системе "Электронное здоровье". Эту информацию можно уточнить в регистратуре или у врача. Также можно проверить самостоятельно по ссылке.

"Ваши данные и контактный телефон внесут в систему "Электронное здоровье". Это сделает уполномоченное лицо заведения: в разных медучреждениях это может быть либо регистратор, либо медсестра, либо врач. Декларации заключаются исключительно в электронной форме - не будет никаких бланков, форм или печатей. Чтобы убедиться, что декларацию подписывает реальный человек, и предотвратить попытки мошенничества, введено подтверждение с помощью SMS-кода, который поступает на номер вашего мобильного телефона. SMS с кодом вы получите после того, как уполномоченное лицо введет ваши данные в систему "Электронное здоровье", - написала Супрун.

Уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы "Электронное здоровье" экземпляр декларации для проверки. Следует внимательно проверить все свои данные.

Если все правильно, уполномоченное лицо медучреждения распечатывает из системы еще один экземпляр декларации. Оба экземпляра декларации должны быть идентичными и без ошибок.

Пациент подписывает оба экземпляра декларации. Один из экземпляров остается у пациента, другой - в медучреждении.

Уполномоченное лицо медучреждения накладывает электронную цифровую подпись на декларацию и направляет ее в систему "Электронное здоровье".

Как ранее писал Styler, Супрун посоветовала, как укрепить иммунитет.