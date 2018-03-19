Шпаргалка: українцям розповіли, як вибрати сімейного лікаря

Стало відомо, як підписати договір з доктором

Українцям розповіли, як укласти договір з сімейним лікарем. Тепер це треба буде зробити, через те, що вступає в силу нова медреформа. Про деталі розповіла на своїй Facebook-сторінці виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Після того, як ви знайдете бажаного сімейного лікаря, терапевта або педіатра, потрібно буде підписати з ним декларацію. Це швидкий і простий процес, головне - взяти всі документи і уважно слідувати інструкціям. Ось невелика шпаргалка, яка допоможе краще підготуватися:

Декларації можна починати підписувати з квітня. Для цього необхідно звернутися в медичний заклад, де працює бажаний лікар. З собою потрібно мати паспорт, податковий номер і мобільний телефон.

"Якщо ви підписуєте декларацію з педіатром або сімейним лікарем для дитини, то візьміть також свідоцтво про народження дитини", - сказано на сторінці.

Дуже важливо, щоб заклад охорони здоров'я, в якому працює обраний лікар, було підключено до системи "Електронне здоров'я". Цю інформацію можна уточнити в реєстратурі або у лікаря. Також можна перевірити самостійно за посиланням.

"Ваші дані та контактний телефон внесуть в систему "Електронне здоров'я". Це зробить уповноважена особа закладу: у різних медустановах це може бути реєстратор, або медсестра або лікар. Декларації полягають виключно в електронній формі - не буде ніяких бланків, форм або печаток. Щоб переконатися, що декларацію підписує реальна людина, і запобігти спробам шахрайства, введено підтвердження за допомогою SMS-коду, який надходить на номер вашого мобільного телефону. SMS з кодом ви отримаєте після того, як уповноважена особа введе ваші дані в систему "Електронне здоров'я", - написала Супрун.

Уповноважена особа медустанови роздруковує з системи "Електронне здоров'я" примірник декларації для перевірки. Слід уважно перевірити всі свої дані.

Якщо все правильно, уповноважена особа медустанови роздруковує з системи ще один примірник декларації. Обидва примірники декларації повинні бути ідентичними і без помилок.

Пацієнт підписує обидва примірники декларації. Один з примірників залишається у пацієнта, інший - в медустанові.

Уповноважена особа медустанови накладає електронний цифровий підпис на декларацію і направляє її в систему "Електронне здоров'я".

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