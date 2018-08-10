Солнечное затмение 11 августа: когда смотреть и как пережить

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Эксперты советуют не нервничать и не садиться за руль

Эксперты рассказали, как пережить солнечное затмение, которое состоится 11 августа 2018 года, с 11 утра до 14:30. Об этом пишет УНИАН.

По данным ученых, такие явления, как солнечное или лунное затмение, имеют влияние на человека и животных. Солнечно затмение может спровоцировать обострение различных хронических заболеваний, головную или сердечную боль, а также скачки давления.

В период затмений наблюдаются перепады эмоционального настроения, может возникнуть бессонница или внезапное раздражение.

Более всего подвержены влиянию люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертоники, метеозависимы, а также те, у кого есть заболевания эндокринной системы.

Эксперты рекомендуют в такие периоды вести спокойный образ жизни, внимательно отнестись к своему здоровью, не употреблять алкогольные напитки, не курить и не переутомляться. В еде желательно избегать слишком жирную и соленую пищу.

Для того, чтобы облегчить воздействие затмения, специалисты рекомендуют заниматься йогой, медитацией, поддерживать вокруг себя спокойную обстановку.

Также в период солнечного затмения не рекомендуется принимать какие-либо важные решения, заключать договора и совершать крупные финансовые покупки. Еще стоит по возможности перенести плановые медицинские операции и ограничить себя от стрессовых ситуаций.

Тем, кому необходимо в этот период сесть за руль, эксперты рекомендуют соблюдать осторожность за рулем, так как в такие дни обычно увеличивается количество ДТП.

Видео: Солнечное затмение 11 августа (УНИАН)

Солнечное затмение, которое состоится 11 августа – это частичное солнечное затмение, и оно является уже третьим за это лето. Увидеть затмение в реальном времени смогут жители Северного полушария, в частности, в Монголии, Эстонии, Латвии, Гренландии, в северной части Канады и в северно-восточной части России.

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Видео: РБК-Украина