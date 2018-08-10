Сонячне затемнення 11 серпня: коли дивитися і як пережити

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Експерти радять не нервувати і не сідати за кермо

Експерти розповіли, як пережити сонячне затемнення, яке відбудеться 11 серпня 2018 року, з 11 ранку до 14:30. Про це пише УНІАН.

За даними вчених, такі явища, як сонячне або місячне затемнення, мають вплив на людину і тварин. Сонячно затемнення може спровокувати загострення різних хронічних захворювань, головний або серцевий біль, а також скачки тиску.

У період затемнень спостерігаються перепади емоційного настрою, може виникнути безсоння або раптове роздратування.

Найбільше піддаються впливу люди з серцево-судинними захворюваннями, гіпертоніки, метеозалежні, а також ті, у кого є захворювання ендокринної системи.

Експерти рекомендують у такі періоди вести спокійний спосіб життя, уважно поставитися до свого здоров'я, не вживати алкогольні напої, не палити та не перевтомлюватися. У їжі бажано уникати занадто жирних і солоних страв.

Для того, щоб полегшити вплив затемнення, фахівці рекомендують займатися йогою, медитацією, підтримувати навколо себе спокійну обстановку.

Також в період сонячного затемнення не рекомендується приймати якісь важливі рішення, укладати договори і здійснювати великі фінансові покупки. Ще варто по можливості перенести планові медичні операції і обмежити себе від стресових ситуацій.

Тим, кому необхідно в цей період сісти за кермо, експерти рекомендують дотримуватися обережності за кермом, так як в такі дні зазвичай збільшується кількість ДТП.

Відео: Сонячне затемнення 11 серпня (УНІАН)

Сонячне затемнення, яке відбудеться 11 серпня – це часткове сонячне затемнення, і воно є вже третім за це літо. Побачити затемнення в реальному часі зможуть мешканці Північної півкулі, зокрема, в Монголії, Естонії, Латвії, Гренландії, в північній частині Канади і в північно-східній частині Росії.

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Відео: РБК-Україна