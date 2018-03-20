Специалисты рассказали, почему нельзя чистить зубы после завтрака

Между приемом пищи и гигиенической процедурой должно пройти не менее часа

Британская ассоциация стоматологов утверждает, что зубы необходимо чистить непосредственно перед сном и еще один раз в течение дня, передает "Сегодня".

"Если вы привыкли чистить зубы утром, то неважно, делаете ли вы это до завтрака или после него. Но помните: между приемом пищи и гигиенической процедурой должно пройти не менее часа!" - говорят ученые.

Проблема в том, что продукты с высоким содержанием кислот, например фрукты и соки, делают эмаль более пористой, и, если вы почистите зубы сразу после еды, вы можете нанести ей большой вред.

Специалисты Британской ассоциации стоматологов советуют чистить зубы дважды в день не больше двух минут, используя пасту со фтором. Зубная щетка нужна не только для зубов – с ее помощью можно аккуратно удалить налет с десен и языка.

Тщательно очистите все поверхности зубов – наружную, внутреннюю и жевательную – мягкими массажными движениями. После окончания процедуры выплюньте остатки зубной пасты. Удалите налет в промежутках между зубами с помощью межзубного ершика или зубной нити.

Стоматологи не советуют ополаскивать ротовую полость чистой водой сразу после чистки – микродозы фтора не навредят организму, но укрепят эмаль.

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