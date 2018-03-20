Фахівці розповіли, чому не можна чистити зуби після сніданку

Між прийомом їжі та гігієнічною процедурою повинно пройти не менше години

Британська асоціація стоматологів стверджує, що зуби потрібно чистити безпосередньо перед сном і ще один раз протягом дня, передає "Сегодня".

"Якщо ви звикли чистити зуби вранці, то неважливо, чи робите ви це до сніданку або після нього. Але пам'ятайте: між прийомом їжі та гігієнічною процедурою повинно пройти не менше години!" - говорять вчені.

Проблема в тому, що продукти з високим вмістом кислот, наприклад фрукти і соки, роблять емаль більш пористою, і, якщо ви почистите зуби відразу після їжі, ви можете завдати їй великої шкоди.

Фахівці Британської асоціації стоматологів радять чистити зуби двічі в день не більше двох хвилин, використовуючи пасту з фтором. Зубна щітка потрібна не тільки для зубів – з її допомогою можна акуратно видалити наліт з ясен і язика.

Ретельно очистити всі поверхні зубів – зовнішню, внутрішню і жувальну – м'якими масажними рухами. Після закінчення процедури виплюньте залишки зубної пасти. Видаліть наліт у проміжках між зубами з допомогою міжзубного йоржика або зубної нитки.

Стоматологи не радять ополіскувати ротову порожнину чистою водою відразу після чищення – мікродози фтору не нашкодять організму, але зміцнять емаль.

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