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Фахівці розповіли, чому не можна чистити зуби після сніданку

STYLERКраса і здоров'я        20.03.2018 - 19:40
Фото: Чистка зубів (freepik.com)
Фото: Чистка зубів (freepik.com)

Між прийомом їжі та гігієнічною процедурою повинно пройти не менше години

Британська асоціація стоматологів стверджує, що зуби потрібно чистити безпосередньо перед сном і ще один раз протягом дня, передає "Сегодня".

"Якщо ви звикли чистити зуби вранці, то неважливо, чи робите ви це до сніданку або після нього. Але пам'ятайте: між прийомом їжі та гігієнічною процедурою повинно пройти не менше години!" - говорять вчені.

Проблема в тому, що продукти з високим вмістом кислот, наприклад фрукти і соки, роблять емаль більш пористою, і, якщо ви почистите зуби відразу після їжі, ви можете завдати їй великої шкоди.

Фахівці Британської асоціації стоматологів радять чистити зуби двічі в день не більше двох хвилин, використовуючи пасту з фтором. Зубна щітка потрібна не тільки для зубів – з її допомогою можна акуратно видалити наліт з ясен і язика.

Ретельно очистити всі поверхні зубів – зовнішню, внутрішню і жувальну – м'якими масажними рухами. Після закінчення процедури виплюньте залишки зубної пасти. Видаліть наліт у проміжках між зубами з допомогою міжзубного йоржика або зубної нитки.

Стоматологи не радять ополіскувати ротову порожнину чистою водою відразу після чищення – мікродози фтору не нашкодять організму, але зміцнять емаль.

Як раніше писав Styler, в мережі розповіли про головної небезпеки ранніх овочів.

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