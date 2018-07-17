Стоить быть осторожным: врач предупредила об опасности ранних арбузов

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Также врач дала советы, как правильно кушать арбуз с пользой для здоровья

Всем известны слухи о том, что кушать арбузы раньше сезона опасно для здоровья, ведь в ранних овощах и фруктах есть большое количество нитратов. Врач Виктория Савицкая рассказал, можно ли на самом деле лакомиться ранним арбузом, передает golos.ua.

Врач подтвердила, что в ранних арбузах могут содержатся нитраты, которые при переработке в организме "превращаются в настоящий яд". Отмечается, что в небольших количествах организм прекрасно справится с нитратами. Поэтому нельзя кушать ранние арбузы в большом количестве.

Также нужно помнить о противопоказаниях к употреблению арбуза и ограничениях при ряде заболеваний.

"Арбуз действительно улучшает функции ЖКТ и стимулирует перистальтику кишечника, но при ряде заболеваний с кишечным трактом, чрезмерное потребление этой ягоды может вызвать расстройство желудка и обезвоживании", - предупреждает Савицкая.

Врач добавила, что злоупотребление этим плодом может стать причиной обезвоживания, потому заменять арбузом чистую воду не стоит.

По словам Виктории, арбуз лучше употреблять как отдельный продукт через некоторое время после основного приема пищи.

"Употребление арбуза вместе с другими продуктами может привести к образованию газов и вздутию живота", - говорит она.

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