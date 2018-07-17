Варто бути обережним: лікар попередила про небезпеку ранніх кавунів

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Також лікар дала поради, як правильно їсти кавун з користю для здоров'я

Всім відомі чутки про те, що їсти кавуни раніше сезону небезпечно для здоров'я, адже в ранніх овочах та фруктах є велика кількість нітратів. Лікар Вікторія Савицька розповів, чи справді можна ласувати раннім кавуном, передає golos.ua.

Лікар підтвердила, що у ранніх кавунах можуть містяться нітрати, які при переробці в організмі "перетворюються на справжню отруту". Відзначається, що в невеликих кількостях організм чудово впорається з нітратами. Тому не можна їсти ранні кавуни у великій кількості.

Також потрібно пам'ятати про протипоказання до вживання кавуна і обмеження при ряді захворювань.

"Кавун дійсно покращує функції ШКТ і стимулює перистальтику кишечника, але при ряді захворювань з кишковим трактом, надмірне споживання цієї ягоди може спричинити розлад шлунка і зневодненні", - попереджає Савицька.

Лікар додала, що зловживання цим плодом може стати причиною зневоднення, тому заміняти кавуном чисту воду не варто.

За словами Вікторії, кавун краще вживати як окремий продукт через деякий час після основного прийому їжі.

"Вживання кавуна разом з іншими продуктами може призвести до утворення газів і здуття живота", - говорить вона.

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