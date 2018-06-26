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Не трогайте руками: ученые рассказали, что самое опасное в общественных туалетах

STYLERКрасота и Здоровье        26.06.2018 - 16:25
Фото: Общественный туалет (РБК-Украина)
Фото: Общественный туалет (РБК-Украина)

Пользуйтесь салфетками

Ученые назвали самые опасные места в общественных туалетах. Новое исследование опубликовано в журнале Conversation.

Британские ученые определили предметы, которые представляют наибольшую опасность в общественных туалетах. Самыми опасными являются те, до которых человек дотрагивается руками.

После посещения туалета, человек дотрагивается руками до крана, мыльницы и бумажных полотенец. Соответственно, именно на этих предметах скапливается самое большое количество вредных бактерий. Кроме того, населены бактериями и дверные ручки, так как не все люди после посещения туалета моют руки.

Как показало исследование, сиденье и крышка унитаза содержат меньше вредных бактерий и риск заражения кишечной инфекцией с помощью этих предметов невысок. Основной способ попадания микробов в организм человека – это руки.

Ученые рекомендуют не трогать кран и ручки дверей руками, а использовать для этих целей салфетки или полотенца. После посещения общественного туалета стоит воспользоваться специальным антисептиком для рук.

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Теги: здоровье, эксперты, ученые
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