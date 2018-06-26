Не чіпайте руками: вчені розповіли, що найнебезпечніше в громадських туалетах

Користуйтеся серветками

Вчені назвали найнебезпечніші місця в громадських туалетах. Нове дослідження опубліковано в журналі Conversation.

Британські вчені визначили предмети, які становлять найбільшу небезпеку в громадських туалетах. Найбільш небезпечними є ті, до яких людина доторкається руками.

Після відвідування туалету, людина торкається руками до крана, мильниці і паперових рушників. Відповідно, саме на цих предметах накопичується найбільша кількість шкідливих бактерій. Крім того, населені бактеріями і дверні ручки, так як не всі люди після відвідування туалету миють руки.

Як показало дослідження, сидіння та кришка унітаза містять менше шкідливих бактерій і ризик зараження кишковою інфекцією з допомогою цих предметів невисокий. Основний спосіб попадання мікробів в організм людини – це руки.

Вчені рекомендують не чіпати кран і ручки дверей руками, а використовувати для цих цілей серветки або рушники. Після відвідування громадського туалету варто скористатися спеціальним антисептиком для рук.

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