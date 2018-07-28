Ученые назвали продукт, продлевающий жизнь

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Люди, употребляющие этот продукт, менее подвержены сосудистым заболеваниям

Эксперты провели исследование и выяснили, что употребление в пищу выдержанных сыров может замедлять естественные возрастные процессы физического дряхления, а также продлевать среднюю продолжительность жизни. Об этом сообщает сайт NeBoley со ссылкой на Nature Medicine.

Так, согласно результатам исследования, люди, в рационе которых постоянно есть сыр, реже склонны к целому ряду хронических заболеваний, представляющих опасность для жизни, а именно: гипертония и сердечно-сосудистые болезни.

Исследователями было установлено, что любители сыра рискуют получить развитие сердечной недостаточности на 40% реже, чем те, кто не является поклонником этого продукта.

Такое интересное заключение было сделано после проведения анализа данных, которые были отобраны при опросе 800 жителей Италии, ведь итальянцы являются большими любителями сыров.

Ученые провели эксперимент на подопытных лабораторных мышах, и он показал: регулярно получавшие сыр грызуны жили дольше благодаря получению содержащегося в этом продукте вещества полиамина.

В ходе эксперимента ученые выяснили, что из-за воздействия полиамина, клетки организма стали интенсивнее избавляться от токсинов и собственных дефективных элементов. Исследователи высказались, что данный процесс очень полезен для сохранения здоровья и даже может способствовать омоложению.

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