Вчені назвали продукт, який подовжує життя

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Люди, що вживають цей продукт, менш схильні судинних захворювань

Експерти провели дослідження і з'ясували, що вживання в їжу витриманих сирів може уповільнювати природні вікові процеси фізичного старіння, а також продовжувати середню тривалість життя. Про це повідомляє сайт NeBoley з посиланням на Nature Medicine.

Так, згідно з результатами дослідження, люди, в раціоні яких постійно є сир, рідше схильні до цілого ряду хронічних захворювань, що представляють небезпеку для життя, а саме: гіпертонія, серцево-судинні хвороби.

Дослідниками було встановлено, що любителі сиру ризикують отримати розвиток серцевої недостатності на 40% рідше, ніж ті, хто не є шанувальником цього продукту.

Такий цікавий висновок був зроблений після проведення аналізу даних, які були відібрані при опитуванні 800 жителів Італії, адже італійці є великими любителями сирів.

Вчені провели експеримент на піддослідних лабораторних мишах, і він показав: регулярно одержували сир гризуни жили довше завдяки отриманню міститься в цьому продукті речовини поліаміну.

У ході експерименту вчені з'ясували, що із-за впливу поліаміну, клітини організму стали інтенсивніше позбавлятися від токсинів і власних дефективних елементів. Дослідники висловилися, що даний процес дуже корисний для збереження здоров'я і навіть може сприяти омолодженню.

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