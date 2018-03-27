Ученые раскрыли неожиданный секрет счастья

В опросе приняли участие 100 тыс. европейцев

Ученые из Норвегии, которые работают в институте Осло, спросили у 100 тысяч европейцев, в чем же секрет счастья. Как оказалось, общение в социальных сетях добавляет положительные эмоции и повышает настроение. Людям среднего возраста это помогает побороть кризис.

По словам экспертов, активные пользователи сети имеют более стабильный уровень удовлетворенности своей жизнью, чем те, кто совсем ими не пользуется.

А, например, психологи из американского университета Пердью в Индиане провели исследование среди 1,7 млн человек из 164 стран и пришли к выводу, что счастье можно приобрести. Но сумма варьируется в зависимости от страны. Например, в США человеку нужно зарабатывать от $60 тысяч до $75 тысяч в год, чтобы достичь эмоционального благополучия, и $95 тысяч для удовлетворенности жизнью.

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