Вчені розкрили несподіваний секрет щастя

В опитуванні взяли участь 100 тис. європейців

Вчені з Норвегії, які працюють в інституті Осло, запитали у 100 тисяч європейців, в чому ж секрет щастя. Як виявилося, спілкування в соціальних мережах додає гарні емоції і підвищує настрій. Людям середнього віку це допомагає побороти кризу.

За словами експертів, активні користувачі мережі мають більш стабільний рівень задоволеності своїм життям, ніж ті, хто зовсім ними не користується.

А, наприклад, психологи з американського університету Пердю в Індіані провели дослідження серед 1,7 млн осіб з 164 країн і прийшли до висновку, що щастя можна придбати. Але сума варіюється залежно від країни. Наприклад, у США людині потрібно заробляти від $60 тис. до $75 тисяч на рік, щоб досягти емоційного благополуччя, і $95 тисяч для задоволеності життям.

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