Ученые сделали громкое заявление о пользе витамина D

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Исследователи заявили, что витамин D не приносит пользы мозгу

Ученые из Университета Аделаиды выяснили, что витамины группы D, дефицит которых считается одной из причин раннего развития деменции и появления тяжелых форм депрессии, не оказывают никакого влияния на мозг. Об этом сообщает Daily Mail.

Утверждение специалистов будут проверять исследовательские коллективы по всему миру.

Ученые провели исследование на фокус-группах из 73 пациентов. В результате эксперимента специалисты выяснили, что прием витамина D действительно оказывает воздействие на общее состояние организма, однако на здоровье мозга прием витаминов этой категории не сказывается.

Также исследователи утверждают, что дефицит витамина D в организме не влияет на появление и развитие неврологических расстройств, таких как рассеянный склероз. Более того, ученые утверждают, что он практически бесполезен для нервной системы и головного мозга.

Напомним, витамин D содержится в некоторых водорослях и жирных сортах рыбы, в частности, в лососе. Также человек получает необходимую дозу этого витамина под прямым воздействием ультрафиолетовых лучей солнечного света на кожу.

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