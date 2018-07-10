Вчені зробили гучну заяву про користь вітаміну D

Фото: pixabay.com/stevepb

Дослідники заявили, що вітамін D не приносить користі мозку

Вчені з Університету Аделаїди з'ясували, що вітаміни групи D, дефіцит яких вважається однією з причин раннього розвитку деменції і появи важких форм депресії, не роблять ніякого впливу на мозок. Про це повідомляє Daily Mail.

Твердження фахівців будуть перевіряти дослідні колективи по всьому світу.

Вчені провели дослідження на фокус-групах з 73 пацієнтів. В результаті експерименту фахівці з'ясували, що прийом вітаміну D дійсно впливає на загальний стан організму, однак на здоров'я мозку прийом вітамінів цієї категорії не позначається.

Також дослідники стверджують, що дефіцит вітаміну D в організмі не впливає на появу і розвиток неврологічних розладів, таких як розсіяний склероз. Більше того, вчені стверджують, що він практично марний для нервової системи та головного мозку.

Нагадаємо, вітамін D міститься в деяких водорослях і жирних сортах риби, зокрема, у лососі. Також людина отримує необхідну дозу цього вітаміну під прямим впливом ультрафіолетових променів сонячного світла на шкіру.

До речі, Супрун переконала батьків у важливості гри дитини на вулиці.

Несподівані факти про персики (відео: STYLER.rbc.ua)