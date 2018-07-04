Ученые выяснили, почему полезно выпивать шесть чашек кофе в день

Результат не зависел от вида кофе

Человек, употребляющий шесть чашек кофе в день, предположительно снижает вероятность преждевременной смерти на 16%. Подобные исследований Национального института онкологии США и Национальных институтов здравоохранения опубликованы в журнале Американской медицинской ассоциации.

Ученые провели исследование над 500 тысячами британцев в возрасте от 38 до 73 лет. Они отмечали их состояние здоровья с 2006 по 2016 год. Всем британцам задавали вопрос, по сколько чашек кофе в день они выпивали.

Сообщается, что те, кто пили до восьми чашек в день, сокращали риск преждевременной смерти на 14%, те, кто употребляли шесть чашек, снижали риск на 16%. Люди, которые пили пять и меньше чашек в день, снижали риск в меньшей степени.

Причем, результат не зависел от того, пили британцы растворимый кофе, молотый или без кофеина.

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