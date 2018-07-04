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Вчені з'ясували, чому корисно випивати шість чашок кави на день

STYLERКраса і здоров'я        04.07.2018 - 00:10
Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photos)
Ілюстративне фото (pixabay.com/Free-Photos)

Результат не залежав від виду кави

Людина, що вживає шість чашок кави в день, імовірно знижує ймовірність передчасної смерті на 16%. Подібні дослідження Національного інституту онкології США та Національних інститутів охорони здоров'я опубліковані в журналі Американської медичної асоціації.

Вчені провели дослідження над 500 тисячах британців у віці від 38 до 73 років. Вони відзначали їх стан здоров'я з 2006 по 2016 рік. Всім британцям задавали питання, скільки чашок кави в день вони випивали.

Повідомляється, що ті, хто пили до восьми чашок в день, скорочують ризик передчасної смерті на 14%, ті, хто вживали шість чашок, знижували ризик на 16%. Люди, які пили п'ять і менше чашок в день, знижували ризик меншою мірою.

Причому, результат не залежав від того, пили британці розчинну каву, мелену або без кофеїну.

Нагадаємо, лікарі розповіли, чи можна пити воду під час їжі.

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Теги: кофе, вчені
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