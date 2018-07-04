Вчені з'ясували, чому корисно випивати шість чашок кави на день

Результат не залежав від виду кави

Людина, що вживає шість чашок кави в день, імовірно знижує ймовірність передчасної смерті на 16%. Подібні дослідження Національного інституту онкології США та Національних інститутів охорони здоров'я опубліковані в журналі Американської медичної асоціації.

Вчені провели дослідження над 500 тисячах британців у віці від 38 до 73 років. Вони відзначали їх стан здоров'я з 2006 по 2016 рік. Всім британцям задавали питання, скільки чашок кави в день вони випивали.

Повідомляється, що ті, хто пили до восьми чашок в день, скорочують ризик передчасної смерті на 14%, ті, хто вживали шість чашок, знижували ризик на 16%. Люди, які пили п'ять і менше чашок в день, знижували ризик меншою мірою.

Причому, результат не залежав від того, пили британці розчинну каву, мелену або без кофеїну.

Нагадаємо, лікарі розповіли, чи можна пити воду під час їжі.

Рекомендуємо до перегляду:

Відео: 5 корисних властивостей черешні, про яких ви не знали