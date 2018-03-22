Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Украине могут запретить некоторые стиральные порошки и шампуни

STYLERКрасота и Здоровье        22.03.2018 - 13:22
Иллюстративное фото (freepik.com)
Иллюстративное фото (freepik.com)

Экологи хотят избавиться от моющих средств с вредными веществами

С 1 января 2019 года в Украине могут запретить производить и продавать моющие средства с высоким содержанием фосфатов и анионных ПАВ (поверхностно активных веществ). Соответствующие изменения содержит законопроект "О государственном регулировании в сфере моющих средств" №8138, который зарегистрирован в Верховной Раде 15 марта 2018 года, передает UBR.ua.

Уже со следующего года, согласно документу, ввозить в Украину, производить и продавать на ее территории моющие средства с долей фосфатов свыше 5%, а также содержащие хлор или хлорорганические соединения будет запрещено.

Более того, предусматривается, что с 2021 года фосфатов в стиральных порошках должно остаться менее 0,2%, а анионных ПАВ - не больше 3% от массы моющего средства.

Стоит отметить, что на данный момент анионные ПАВ изобилуют во многих шампунях и гелях для душа, которые можно найти в супермаркетах.

Экологи заверили, что особых проблем с регулированием содержания фосфатов в Украине нет. А чтобы решить этот вопрос, вовсе не обязательно писать отдельный закон.

"Ограничение содержания сульфатов в стиральных порошках прописано в Техническом регламенте моющих средств. В нем же можно установить любые другие меры по допустимому содержанию тех или иных веществ. Кроме того, уже сегодня, по моим оценкам, около 70% порошков в Украине - бесфосфатные", - рассказала президент Всеукраинской общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина.

Эксперт объяснила, что наличие фосфатов в порошке никак не отражается на его моющих качествах или цене, поскольку выполняет функции смягчения воды. Следовательно, опасаться подорожания стиральных порошков из-за перехода на безфосфатные средства не нужно.

Важным фактором влияния является то, что украинские очистные сооружения не способны улавливать фосфаты в сточных водах, а именно они являются основной причиной цветения рек.

По данным издания, проблемы могут возникнуть с запретом анионных ПАВ, поскольку они являются одним из основных "действующих веществ" современных шампуней, гелей для душа и многих других моющих средств.

"Ярким представителем этих химических соединений является натрия луарилсульфат, который на упаковке производители помечают как sodium lauryl sulfate", - отметили в издании.

По оценкам экспертов, содержание таких веществ в бытовых моющих средствах может достигать 10-15%. А занижение концентрации резко сказывается на эффективности шампуней.

В законопроекте предлагают ограничить применение таких веществ на уровне не более 3% от массы моющего средства.

Кстати, в сети показали, как из Украины вагонами вывозят в Европу лес.

Под Киевом ядовитая вода со свалки угрожает экологической катастрофой "Должен быть баланс": эксперт предупредила об угрозе экологической катастрофы в Украине
Теги: экология, законопроект, экологи
Под Киевом учительница прямо на уроке грубо унизила ученика (видео)
"Не хочет иметь ничего общего": королева Елизавета II назвала жену своего сына "безнравственной женщиной"
"Обратите на меня внимание": Женя Галич сделал неожиданное предложение Тине Кароль
На Закарпатье запретили носить маски и балаклавы
On Top