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В сети показали, как из Украины вагонами вывозят в Европу лес (видео)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 09:04
Фото: Лес (pixabay.com/Pavlofox)
Фото: Лес (pixabay.com/Pavlofox)

Пользователи возмущены продажей деревьев за границу

В сети появилось видео, на котором видно, как из Украины вывозят в Европу лес. Соответствующий ролик опубликовал Василий Васкан на своей странице в соцсеть Facebook.

"Черновцы, суббота, 12 час железная дорога на Румынию. Начну с экологии, посмотрите, сколько дыма, далее цистерны с какой-то химией на них написано РЖД, кто-то говорит, что с Россией не торгуем. А потом лес и лес разного калибра. И таких эшелонов проезжают два раза в сутки", - отметил Василий.

 

Чернівці,субота,12 година залізна дорога на Румунію. Почну з екології,подивіться скільки диму,далі цистерни з якоюсь хімією на них написано РЖД,хтось каже що з Росією не торгуємо А потім ліс і ліс різного калібру. І таких ешелонів проїзджає два рази на добу. Страшно інше,мій пост нічого не змінить,я ніхто...

Опубліковано Василем Васканом 17 березень 2018 р.

Видео: Деревья (facebook.com/vaskan123)

На видео отреагировали многие пользователи сети:

"А Европе от нас ничего кроме рабочих мест, земель, леса и полезных ископаемых не надо. Они это нам откровенно говорят: мы вам кредиты в обмен на лес, без леса деньги не получите".

"Все ресурсы вывозятся из страны, под чистую".

Скриншот поста (facebook.com/vaskan123)

Скриншот комментариев (facebook.com/vaskan123)

Ранее сообщалось, что в Сумской области поймали браконьеров.

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Теги: деревья, лес, экология
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