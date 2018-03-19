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У мережі показали, як з України вагонами вивозять ліс в Європу (відео)

STYLERLIFE        19.03.2018 - 09:04
Фото: Ліс (pixabay.com/Pavlofox)
Фото: Ліс (pixabay.com/Pavlofox)

Користувачі обурені продажем дерев за кордон

У мережі з'явилося відео, на якому видно, як з України вивозять до Європи ліс. Відповідний ролик опублікував Василь Васкан на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Чернівці, субота, 12 година залізниця на Румунію. Почну з екології, подивіться, скільки диму, далі цистерни з якоюсь хімією на них написано РЖД, хтось каже, що з Росією не торгуємо. А потім ліс і ліс різного калібру. І таких ешелонів проїжджає два рази в добу", - зазначив Василь.

 

Чернівці,субота,12 година залізна дорога на Румунію. Почну з екології,подивіться скільки діму,далі цистерни з якоюсь хімією на них написано РЖД,хтось каже що з Росією не торгуємо А потім ліс і ліс різного калібру. І таких ешелонів проїзджає два рази на добу. Страшно інше,мій пост нічого не змінить,я ніхто...

Опубліковано Василем Васканом 17 березень 2018 р.

Відео: Дерева (facebook.com/vaskan123)

На відео відреагували багато користувачів мережі:

"А Європі від нас нічого крім робочих місць, земель, лісів і корисних копалин не треба. Вони це нам відверто кажуть: ми вам кредити в обмін на ліс, без лісу гроші не отримаєте".

"Всі ресурси вивозяться з країни, під чисту".

Скріншот поста (facebook.com/vaskan123)

Скріншот коментарів (facebook.com/vaskan123)

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Теги: деревья, лес, экология
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