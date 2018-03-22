В Україні можуть заборонити деякі пральні порошки та шампуні

Екологи хочуть позбутися від миючих засобів з шкідливими речовинами

З 1 січня 2019 року в Україні можуть заборонити виробляти і продавати миючі засоби з високим вмістом фосфатів та аніонних ПАР (поверхнево-активних речовин). Відповідні зміни містить законопроект "Про державне регулювання у сфері мийних засобів" №8138, який зареєстрований у Верховній Раді 15 березня 2018 року, передає UBR.ua.

Вже з наступного року, згідно з документом, ввозити в Україну, виробляти і продавати на її території миючі засоби з часткою фосфатів понад 5%, а також таких,що містять хлор або хлорорганічні з'єднання буде заборонено.

Більш того, передбачається, що з 2021 року фосфатів у пральних порошках має залишитися менше 0,2%, а аніонних ПАР - не більше 3% від маси миючого засобу.

Варто відзначити, що на даний момент аніонні ПАР рясніють у багатьох шампунях і гелях для душу, які можна знайти в супермаркетах.

Екологи запевнили, що особливих проблем з регулюванням вмісту фосфатів в Україні немає. А щоб вирішити це питання, зовсім не обов'язково писати окремий закон.

"Обмеження вмісту сульфатів у пральних порошках прописано в Технічному регламенті мийних засобів. В ньому ж можна встановити будь-які інші заходи по допустимому вмісту тих чи інших речовин. Крім того, вже сьогодні, за моїми оцінками, близько 70% порошків в Україні - безфосфатні", - розповіла президент Всеукраїнської громадської організації "Жива планета" Світлана Берзіна.

Експерт пояснила, що наявність фосфатів у порошку ніяк не відбивається на його якості чи ціні, оскільки виконує функції пом'якшення води. Отже, побоюватися подорожчання пральних порошків через перехід на безфосфатні засоби не потрібно.

Важливим чинником є те, що українські очисні споруди не здатні вловлювати фосфати в стічних водах, а саме вони є основною причиною цвітіння річок.

За даними видання, проблеми можуть виникнути з забороною аніонних ПАР, оскільки вони є одним з основних діючих речовин сучасних шампунів, гелів для душу та багатьох інших миючих засобів.

"Яскравим представником цих хімічних сполук натрію є луарилсульфат, який на упаковці виробники позначають як sodium lauryl sulfate", - зазначили у виданні.

За оцінками експертів, вміст таких речовин в побутових миючих засобах може досягати 10-15%. А заниження концентрації різко позначається на ефективності шампунів.

У законопроекті пропонують обмежити застосування таких речовин на рівні не більше 3% від маси миючого засобу.

До речі, у мережі показали, як з України вивозять вагонами в Європу ліс.