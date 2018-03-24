Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Украинцам рассказали о новых правилах обращения к врачу

STYLERКрасота и Здоровье        24.03.2018 - 13:26
Фото: Врач (facebook.com WHO)
Фото: Врач (facebook.com WHO)

Каждый украинец должен будет заключить с медиком контракт

С переходом на новую систему финансирования первичного звена медицинской помощи терапевты, педиатры и семейные врачи будут оказывать населению четко определенный перечень медицинских услуг. Об этом сообщает Укринформ.

1. Непосредственное предоставление первичной медицинской помощи пациентам.

2. Формирование и контроль выполнения плана обследований и лечения, анализ результатов исследований, назначение медицинских препаратов и других лечебных мероприятий.

3. Оказание медицинской помощи пациентам в неотложном состоянии.

4. Направление в соответствии с медицинскими показаниями пациента, который не нуждается в экстренной медицинской помощи, для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи.

5. Координация работы с другими звеньями медицинской помощи.

6. Ведение пациентов, страдающих социально опасными инфекционными заболеваниями в соответствии с законодательством.

7. Осуществление иммунопрофилактики в соответствии с действующим законодательством.

8. Консультирование по здоровому образу жизни.

9 Проведение мероприятий массовой и индивидуальной профилактики инфекционных заболеваний.

10. Оценка индивидуальных рисков заболеваний и консультирование по вопросам профилактики. Разработка индивидуальных программ обследования и наблюдения за здоровьем.

11. Информирование пациента о национальных скрининговых программах и выполнения других функций в соответствии с законодательством.

Инфографика (ukrinform.ru)

12. Динамическое наблюдение за неосложненной беременностью.

13. Осуществление медицинского ухода за здоровым ребенком.

14. Ведение больных с психическими расстройствами, в частности, учитывая рекомендации специалиста.

15. Предоставление паллиативной помощи, включает:

- оценку степени боли;

- назначение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

- лечение болевого синдрома;

- оформление рецептов на наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в соответствии с действующим законодательством.

16. Координация и организация выполнения лабораторных исследований, проведение забора биологического материала.

17. Проведение лабораторных исследований, в том числе с использованием быстрых тестов.

18. Назначение лекарственных средств с оформлением документов в соответствии с законодательством.

19. Подготовка медицинской документации для направления лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности на медико-социальную экспертизу и на медико-социальную реабилитацию.

20. Оформление справок, форм, листков нетрудоспособности.

Напомним, что украинцам рассказали, когда и как они смогут выбрать семейного врача.

Топ-5 самых убийственных эпидемий (видео: STYLER.rbc.ua)

Украинские врачи-онкологи стали звездами сети: опубликовано видео "Покупают" дипломы: в сети рассказали о коррупции в медицинских учебных заведениях (видео)
Теги: врачи
DAILY > Статьи > 01.03.2018
"Нафтогаз" против "Газпрома": чем завершился спор газовых компаний в Стокгольмском арбитраже
DAILY > Статьи > 26.02.2018
Кадровый вопрос: кого и куда собирается назначить Верховная Рада в ближайшее время
"Я был просто шокирован": Жан Рено рассказал, с чем ассоциирует Украину
"Надя знала, кто такие Иуды": Вера Савченко сообщила, что ее сестра готовилась к тюрьме с утра
В центре Киева хотят переименовать улицу в честь космонавта Каденюка
"Невозможно передать словами": легендарная Ада Роговцева объяснила, почему ездит в АТО
On Top